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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب موجة الطقس الحار.. شاهد آثار الحرائق بجزر اليونان

حرائق الغابات
حرائق الغابات

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في اليونان، بعد تعرض غاباتها إلى حرائق، نتيجة موجة الطقس الحار.

 

ويواصل عناصر الإطفاء الاثنين مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.

 

وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه السبت الى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة بحسب ما أعلنت السلطات.

 

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين أن بلاده "في حرب" على حرائق الغابات المشتعلة في البلاد.

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