لطفي لبيب: ‏أنا عملت مع هنيدي كل أفلامه وبشكره عشان رجعني تاني

قال الفنان لطفي لبيب أنا صحتي كويسة وبخير وبحب كل الناس وشاركت في فيلم "مرعي البريمو"، قائلا: "ما أجمل محمد هنيدي وأنا تقريبا عملت مع محمد هنيدي كل أفلامه وأشكره عشان رجعني اقعد تاني في الكواليس وانا متربي في اللوكيشن وكواليس الأفلام".



‏وتابع لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن موضوع المشاركة في الفيلم والعودة مرة أخرى غير متعب بالنسبة له ولكن ممتع.

الفنان لطفي لبيب

ووجه لطفي لبيب الشكر للأستاذ سعيد حامد وكل الناس الذي عمل معهم وشكر الفنان أحمد بدير ومصطفى أبو سريع وكل الفنانين الذي عمل معهم مضيفا: "يارب الفيلم يعجب الناس".