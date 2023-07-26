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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: ‏أنا عملت مع هنيدي كل أفلامه وبشكره عشان رجعني تاني

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب أنا صحتي كويسة وبخير وبحب كل الناس وشاركت في فيلم "مرعي البريمو"، قائلا: "ما أجمل محمد هنيدي وأنا تقريبا عملت مع محمد هنيدي كل أفلامه وأشكره عشان رجعني اقعد تاني في الكواليس وانا متربي في اللوكيشن وكواليس الأفلام".

هنيدي يبعث برسالة مؤثرة لـ لطفي لبيب بعد مشاركتهما في مرعي البريمو

لطفي لبيب وخالد الصاوي ضيوف شرف "وش في وش"


‏وتابع لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن موضوع المشاركة في الفيلم والعودة مرة أخرى غير متعب بالنسبة له ولكن ممتع.

 

الفنان لطفي لبيب

 

ووجه لطفي لبيب الشكر للأستاذ سعيد حامد وكل الناس الذي عمل معهم  وشكر الفنان أحمد بدير ومصطفى أبو سريع وكل الفنانين الذي عمل معهم مضيفا: "يارب الفيلم يعجب الناس".

لطفي لبيب فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي شريف عامر سعيد حامد أحمد بدير

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