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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الكرملين بشأن مناقشة أزمة النيجر في القمة الروسية الإفريقية

النيجر
النيجر

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الوضع في النيجر ستتم مناقشته في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورج.

وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفين على هامش القمة الروسية الإفريقية: "من المستحيل تجاهل مثل هذه الأحداث في القارة الإفريقية". 

وأضاف بيسكوف: "من الطبيعي أن تتم مناقشة هذا الأمر بنشاط على هامش القمة، ومن المحتمل جدًا مناقشة هذا الموضوع بطريقة ما في الأحداث الرئيسية للقمة غدًا واليوم أيضًا".

وفي وقت سابق، أعلن العسكريون النيجيريون المتمردون عزل الرئيس بازوم من السلطة وإغلاق حدود الدولة غير الساحلية الواقعة في غرب إفريقيا. 

وفي بيان بثه التلفزيون الوطني للبلاد، أعطوا ضمانات بالحصانة الشخصية لمسؤولي حكومة الرئيس المخلوع، كما أعلن المتمردون العسكريون حظر تجول وطني اعتبارًا من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 5:00 صباحًا، مع تعليق عمل جميع المؤسسات العامة في البلاد.

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