بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لهما.

ولفتت زوجة حمدي الميرغني الأنظار بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت توب قصير للغاية كشف عن بطنها واتسم التصميم بالقماش اللامع.

تزينت زوجة حمدي الميرغني بمجموعة من الإكسسوارات اللافتة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.