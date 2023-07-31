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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التدخل في شؤون إسرائيل.. نتنياهو يفتح النار على بايدن

نتنياهو
نتنياهو

فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النار بشأن التدخلات الأجنبية الخاصة بالديمقراطية الإسرائيلية خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، موجهًا انتقادًا ضمنيًا للرئيس الأمريكي جو بايدن لتدخله في شؤون إسرائيل بشأن خطة "إصلاح القضاء".

وقال نتنياهو خلال المقابلة "لقد تم انتخابي 6 مرات ديمقراطيًا لما مجموعه 16 عامًا، وفي كل تلك السنوات لم أعلق أبدًا على المناقشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى".

وأضاف "لقد اخترت عدم القيام بذلك.. فلكل شخص رأي في إسرائيل.. وليس لدينا رأي في أعمال الشغب في فرنسا أو النقاشات التي تحدث داخل الدول الأخرى".

ولفت "لديكم نقاش كبير بين المحكمة العليا والسلطة التنفيذية الآن في أمريكا، وأنا لا أهتم بالتعليق على ذلك. يختار الناس التعليق على بلدنا. لا بأس. سنتخذ قراراتنا بأنفسنا".

وتابع نتنياهو "في الدول ذات السيادة والديمقراطيات الحرة، يتخذ ممثلو الشعب المنتخبون القرارات ، وهذا ما سيكون عليه الأمر في إسرائيل ".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نتنياهو مرارًا وتكرارًا إلى السعي للحصول على إجماع واسع قبل المضي قدمًا في تمرير خطة الإصلاح القضائي.

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