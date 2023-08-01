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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات الغاز لـ إيران

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن العمل مستمر مع الجانب الأمريكي بشأن دفع مستحقات الغاز لـ إيران التي انخفضت إلى 9.25 مليار يورو (10.1 مليار دولار) بعد سداد 1.842 مليار يورو (2.02 مليار دولار) خلال 7 أشهر.

وأضاف السوداني أن وفداً عراقياً من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة غادر إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة تحويل هذه الأموال إلى السلطنة بالتنسيق مع الخزانة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، انتهاء أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية بعد اتفاق ثنائي مع إيران، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وتابع السوداني في كلمة له، أنه تم الاتفاق مع إيران على تزويدها بـ النفط الأسود مقابل الغاز، والقرار سيضمن استمرارية توريد الغاز وبه ستنتهي الأزمة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أنه تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات المصدرة بدءاً من اليوم، حيث سنستقبل 10 مليون م3 من الغاز الإيراني وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن.

وأوضح أنه بسبب عدم الموافقات الأمريكية على تحويل مبالغ المالية لـ إيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50%، لافتا إلى أن العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بـ الغاز الإيراني والبالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لـ إيران لسداد مستحقات الغاز.

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