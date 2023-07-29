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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. تحقيق عاجل في أسباب انقطاع الكهرباء

العراق .. انقطاع
العراق .. انقطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وعلى الفور، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا ذكرت فيه أن حريقا عرضيا بمحطة البكر التحويلية الثانوية؛ تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.

وذكرت الوزارة العراقية أن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.

وأدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وكلفت الوزارة بفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات انقطاع الكهرباء جنوبي البلاد. 

وكشفت الوزارة العراقية عن أن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

واستعرضت وزارة الكهرباء العراقية الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة الغير مسبوقة.

وأضافت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.

 

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