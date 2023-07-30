تحقيق لنيويورك تايمز: تحذير مناخي من العراق.. أزمة المياه تهلك بلاد ما بين النهرين

كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، الوضع الصعب للعراق في أزمة المياه التي تضرب أراضيها، بلاد ما بين النهرين، بدأ التحقيق بوصف العراق على إنه المكان الذي تم فيه اختراع العجلة، مهد الحضارة. لكنها الآن، تواجه أزمة مياه عميقة.

قالت نيويورك تايمز، لا يوجد سوى قليل من المياه في بعض القرى بالقرب من نهر الفرات، لدرجة أن العائلات تقوم بتفكيك منازلها، وتبتعد.

في حديثه لصحفيي نيويورك تايمز، قال الشيخ عدنان السهلاني، مدرس علوم من جنوب العراق بالقرب من الناصرية، "لا يوجد مكان فيه ماء". كل من بقي يعاني من موت بطيء."

في القرن العشرين، عُرِفت مدينة البصرة الجنوبية باسم "فينيسيا الشرق" بسبب قنواتها، التي كانت تُستخدم في قوارب تشبه الجندول تمر عبر الأحياء السكنية.

خلال معظم تاريخه، لم يكن الهلال الخصيب، الذي يشمل مناطق من العراق وفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا وإيران، يفتقر إلى المياه. كانت فيضانات الربيع شائعة، وزُرع الأرز، وهو أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه في العالم، لأكثر من 2000 عام.

لكن الآن ما يقرب من 40 في المائة من العراق، تعرض للتصحر الذي يهاجم عشرات الآلاف من الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة كل عام.

يقول العلماء إن تغير المناخ والتصحر هما السببان في أزمة المياه، وكذلك ضعف الحوكمة والاعتماد المستمر على تقنيات الري المهدرة التي تعود إلى آلاف السنين.

سبب آخر شائع في أجزاء كبيرة من العالم لتلك الأزمة الخاصة بالمياه العذبة: وهو تزايد عدد السكان الذين تستمر احتياجاتهم من المياه في الارتفاع، بسبب الأعداد الهائلة ، وارتفاع مستويات المعيشة، وزيادة الاستهلاك الفردي.

وضح تحقيق نيويورك تايمز، أن تداعيات تلك الأزمة في العراق، تظهر في كل مكان، تزعج المجتمع، وتحفز الاشتباكات المميتة بين القرى، وتشرد الآلاف من الناس كل عام، وتشجع المتطرفين وتترك مزيد من الأراضي للتصحر.

تتسبب الأنهار المتسخة والقذرة والمياه الجوفية في التيفود والتهاب الكبد الوبائي (أ) وتفشي الكوليرا. تبتلع رمال الصحراء الزاحفة الأراضي الزراعية، مما يجبر الناس على التزاحم في المدن.

في العديد من المناطق، تكون المياه التي يتم ضخها من تحت الأرض مالحة جدًا، نتيجة لتضاؤل المياه والجريان السطحي الزراعي والنفايات غير المعالجة. قال أحد المزارعين "حتى أبقاري لن تشربه".

تقول الأمم المتحدة إن العراق الآن هو خامس دولة معرضة لدرجات الحرارة القصوى وندرة المياه ونقص الغذاء. قال نواب إيرانيون إن المياه في إقليم مجاور في إيران يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة قد تنفد بحلول منتصف سبتمبر، مما لا يترك خيارات بخلاف النزوح الجماعي.

بالنسبة لبقية الشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى من العالم - بما في ذلك أجزاء من المكسيك وباكستان والهند والبحر الأبيض المتوسط - يقدم العراق وجيرانه تحذيرًا لهم لحثهم علي التعامل من تلك المشكلة والتخطيط لها.

قال تشارلز أيسلندا، مدير الأمن المائي في منظمة بحثية: "الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق ضعفًا على هذا الكوكب، وواحدة من الأماكن الأولى التي ستظهر نوعًا من الاستسلام الشديد، لتغير المناخ".

لكنه أضاف: "لا توجد دولة، حتى الدول الغنية، تتكيف مع تغير المناخ بالدرجة التي تحتاجها".