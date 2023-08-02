في لقاء خاص||لطفي لبيب: بشكر الرئيس السيسي.. وخوف الناس رد جميل.. هنيدي ابني البكري و عادل إمام لن يتكرر

حل الفنان لطفي لبيب، في لقاء خاص ضيف على برنامج “من مصر” المذاع على شاشة “سي بي سي” و الذي يقدمه الإعلامي “عمرو خليل”، وكشف العديد عن نشأته وبدايات مشواره الفني وأهم أعماله، وعن كتاباته الدرامية والفنية خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى ذكرياته عن مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة.

أنا بخير وخوف الناس على صحتي رد جميل

قال الفنان لطفي لبيب، عن فترة معاناته الصحية، إنه بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحته كان رد جميل، ومحبة الناس وصلت له أثناء معاناته الصحية، مؤكدا أنه سعيد بمحبة الناس.



وأضاف لطفي لبيب، أن الوسط الفني دائما مشغول، مردفا: “سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبد العزيز يزوروني دائما، أشارك مع محمد هنيدي في الفيلم الجديد "مرعي البريمو" لإن الفن "واحشني"، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، وشغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري".



وأشار لطفي لبيب، إلى حاجة الناس إلى أعمال درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري.

مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل

قال الفنان لطفي لبيب، إنه التحق بكلية الزراعة لكنه لا يصلح ليكون مهندس زراعي، مقدما الشكر للرئيس السيسي على مشروع الدلتا الجديدة، مشددا على ضرورة أن نفخر جميعا بمشروع الدلتا الجديدة، وأنه متفائل بما يحدث في مصر من مشروعات قومية.

أضاف، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وصراعات المنطقة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن.



وأكد لطفي لبيب، أن مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل، ومطلوب تغيير سلوك المواطن المصري لتنشيط السياحة، حيث أن السياحة مصدر مهم للدخل القومي ويجب استغلال البنية الأساسية، مشددا على أن مصر لديها مقومات سياحية تستوعب أعداد ضخمة، مقترحا تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، فيجب جذب كافة شرائح السياح.

شاركت في فيلم عسل أسود بدلا من محمد شرف

كشف الفنان لطفى لبيب، عن أنه لم يكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" ودوري كان سيقوم به الفنان محمد شرف، مردفا: "كان سيقوم به أفضل مني".



وقال لطفي لبيب، إنه بدأ مشواره الفني مع محمد هنيدي وشارك معه في أغلب الأعمال، وسعيد بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، حيث استقبله هنيدي استقبال الابن وسيقوم بدور شرف بالفيلم، مضيفا أن المخرج سعيد حامد "سوداني" لكن تمصر بشمسنا، حيث أضاف للسينما المصرية الكثير.



وأكد أن الفنان عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر أبدا، مضيفا أن دوره في فيلم "السفارة في العمارة" يمثل نقلة نوعية في أجره، حيث تقاضى 25 ألف جنيه، وكان الأعلى بالنسبة له، مردفا: "أعمالي "باقية".. ولم أندم على أي خطوة في مشواري الفني".

أنا شبه معتزل الحياة الفنية



ولفت إلى أنه شارك فيما يقرب من 400 عمل فني منهم 100 فيلم، مضيفا: "بدأت حياتي في المسرح وأنهي حياتي أيضا في المسرح، أنا شبه معتزل الحياة الفنية، ومتفرغ للكتابة".



وواصل: "سعد أردش كان أستاذي، وكنت اتعثر في اللغة العربية، فطلب مني قراءة القرآن الكريم لتحسين اللغة العربية، وبدأت في ذلك، وشكرا لـ"القرآن الكريم" لأنه ساعدني في اللغة العربية".

متأثرا: هنيدي ابني البكري وعاملني كالأب و أبنه

وجه الفنان لطفي لبيب، الشكر لكل الجماهير التي علقت على مشاركته بفيلمه الأخير "مرعي البريمو" مع الفنان "محمد هنيدي"، قائلا: "شكرا للناس و لكن الشكر الأكبر لهنيدي لأني قابلني مقابلة الابن لأبوه".

وأضاف لطفي لبيب، أنه يعتبر "هنيدي" ابنه البكري، موضحا أنه خلال تصويره لهذا الفيلم تمتع بأجواء اللوكيشن لفترات و كان يذهب بمواعيده كل أيام التصوير.

وأكمل، " أنا ضيف في الفيلم و ربنا يوفق هنيدي بالفيلم"، معبرا عن حبه الشديد لـ "هنيدي" خاصة لمشاركتهم سويا بالعديد من الأعمال سواء مسرح أو سينما، بجانب علاقة الصداقة التي تجمعهم.



إجابة غير متوقعة منه عن عدم انفراده ببطولة بعمل فني

عبر الفنان لطفي لبيب، عن رضاؤه بحياته الفنية و مسيرته، قائلا: " أنا راضي جدا و متظلمتش و أعمالي هي الأبقى من الماديات"، موضحا أنه لم يندم قط على أي عمل قام به.

وأضاف لطفي لبيب، أنه مؤمن بأن حجم موهبته خط وسط و لا ينبغي أن يتجاوز ذلك، مشيرا إلى أن العديد من الفنانين أرادوا أن يكونوا رأس حربة بالتمثيل و لكن إمكانياتهم و مواصفاتهم خط وسط.

ونوه، إلى أنه هناك مفهوم خطأ و شائع و هو أن الفن يكمن في البطولة و الأموال الكثيرة برأس الحربة، لافتا إلى أن الموهبة تكون بخط الوسط لأنه لا يتأثر بنجاح أو سقوط الأعمال الفنية.

عادل إمام عمل نقلة في حياتي

وجه الفنان لطفي لبيب، العديد من الرسائل لمختلف الفنانين، و قد بدأ برسالة للفنان الراحل “صلاح السعدني” بأنهم يفتقدون كثيرا و لكن أحمد السعدني عوض وجوده بوسطهم بعض الشيء.

وأوضح لطفي لبيب، أن الكاتب " أسامة أنور عكاشة" يعرف جيدا ما طلب البيت المصري و طرح البيت المصري بالتليفزيون، بالإضافة إلى تعليمه القيم و الأخلاق و العديد من الصفات للجماهير و التي لا يمكن أن تُنسى، معلقا : "قلمه مختلف و بيقدم محبة".

وأضاف، الفنان الراحل "أبو بكر عزت"، كان فنان راقي و مثقف و كان يعلم كيف يؤدي و كيف يستقبل.

سعد أردش علمني الكثير

أما عن الفنان "عادل إمام"، فعقب: "ربنا يخليه و يديله الصحة و عمل نقله في حياتي"، و عن "أحمد حلمي" فعلق: " ظريف و جميل و بحبه و عايزين نشوفه في مسلسل".

ولفت، إلى أن الراحل "سعد أردش" علمه الكثير، و الفنان "محمد سعد" ممثل متنوع و مبدع و لكنه حاصر نفسه بشخصية "اللمبي".