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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد ترويجها للصهيونية.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر يوتيوبر مصرية شهيرة

صدى البلد

شن رواد السوشيال ميديا هجوما كبيرا على اليوتيوبر الشهيرة  إيمان صبحى لاتهامها بترويجها للتطبيع ومناصرة الصهيونية عبر محتواها الخادع الذي يعتبره البعض ثقافيًا على السوشيال ميديا وينص القانون المصري على عقوبات لمن يروج لتلك الأفكار.

وتقضي المادة 98 (و) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

جدير بالذكر أنه في عام 2020 انضمت إلى صانع المحتوى ذو الأصول الفلسطينية "نصير ياسين" في برنامج "Nas Daily" وهو يعتبر أحد أهم البرامج التطبيعية التي بدأت في عام 2016 ويقدمها “نصير ياسين” والتي تدعو بشكل مباشر وغير مباشر للتطبيع مع الكيان المحتل.

 ثم انفصلت عنه واستكملت في نشر برنامجها الخاص "ماذا لو" عبر صفحتها على الفيس بوك، بل وأصبحت تسير علي نفس طريقته وأفكاره حتي طريقة الإخراج وطريقة عد الحلقات بطريقة العد العكسي وتصوير المشاهد التمثيلية.

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