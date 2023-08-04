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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال زيارة وزير التجارة لـ أنقرة ..

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع للصناعات المغذية للسيارات.. تفاصيل

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة في تركيا

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بممثلي مجموعة كى أو سي القابضة التركية،خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة. 

واستعرض وزير التجارة خلال اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤيتها المستقبلية لزيادة الاستثمارات بالسوق المصري. 

وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء تناول الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وكذا جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التركية لا سيما مجموعة كى أو سي القابضة لما لها من خبرات كبيرة في عدد من المجالات الاستثمارية. 

وأوضح سمير أن مجموعة كى أو سي تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصري من خلال إقامة مصنع للصناعات المغذية  للسيارات، ومصنع للمستحضرات الطبية، إلى جانب التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، والتعاون في مجال مارينا اليخوت وكذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تصنيع الأفران. 

وأشار الوزير الى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة للانتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية وتوفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. 

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ولفت سمير إلي أنه في إطار خطة الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فإن مسؤولي شركة شركة صناعة السيارات التابعة للمجموعة التركية سيزور مصر قريبا لبحث إمكانية إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات بالسوق المصري بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. 

 

استثمارات تركية في مصر

 

وأكد ممثلو مجموعة  كى أو سي القابضة ثقتهم في الاقتصاد المصري حيث قامت الشركة بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال الفترة الماضية تضمنت انشاء مصنع بيكو للأجهزة الكهربائية بتكلفة استثمارية بلغت 110 مليون دولار والذي سيبدأ إنتاجه مطلع العام المقبل ويستهدف تصدير 60٪ من الانتاج للاسواق الخارجية.

 

وأشاروا إلى اهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور تجاري واستثماري في القارة الأفريقية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصري إلى السوقين الإقليمى والعالمي. 

جدير بالذكر ان مجموعة كي او سي تعد من كبريات المجموعات الاستثمارية في تركيا ولديها 32 شركة تعمل في مجالات مختلفة تشمل السياحة والصناعة والأجهزة المنزلية والسيارات والبنوك والاستثمار والطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح، ويبلغ انتاج المجموعة 10٪ من الانتاج القومي لدولة تركيا وتبلغ صادراتها 7٪ من الصادرات التركية وتعمل المجموعة في  165 دولة حول العالم.

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