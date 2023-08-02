وزير التجارة التركي يزور مصر أكتوبر القادم.. تفاصيل

‏قال يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، إن زيارة وزير التجارة والصناعة إلى تركيا زيارة انتظرها مجتمع الأعمال التركي، وتركيا بشكل عام منذ سنوات، وقوبلت الزيارة بترحاب غير عادي سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى مجتمع الاعمال.

‏وتابع الواثق بالله خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أنه وقبل أن تعود العلاقات إلى شكلها الطبيعي كان هناك توجيه باستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مضيفا: تم الاتفاق على التعاون بين شركات المقاولات المصرية والتركية للعمل في الدول الإفريقية.

وزير التجارة التركي

وأضاف أنه تم توجيه الشكر إلى مصر بسبب المساعدات التي قدمتها مصر إلى دولة تركيا خلال أزمة الزلزال، وتمت مناقشة إمكانية التعامل بالعملات المحلية للبلدين الليرة التركية مقابل الجنيه المصري، وأيضا سيكون هناك زيارة رسمية لوزير التجارة التركي لمصر في أكتوبر القادم.