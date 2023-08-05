روسيا وتركيا تبحثان مشروع محور الغاز خلال زيارة مرتقبة لـ بوتين

ذكرت وسائل إعلام، السبت، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يناقشان مشاريع للطاقة، وبالتحديد مشروع مركز للغاز، خلال زيارة بوتين المزمعة إلى تركيا في أغسطس.



وأضاف “أردوغان” يوم الجمعة إنه يتوقع زيارة بوتين لتركيا في أغسطس.. وفي وقت سابق من الأسبوع،

وقال مكتب أردوغان إن الزعيمين اتفقا على زيارة بوتين لتركيا خلال محادثة هاتفية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يناقش بوتين وأردوغان خلال الاجتماع في تركيا تجديد صفقة الحبوب وتحويل تركيا إلى مركز للغاز، بالإضافة إلى مشاريع طاقة أخرى.



في أوائل أبريل ، قال وزير الطاقة التركي آنذاك، فاتح دونمز، إن أنقرة بدأت عملية إدخال تعديلات تشريعية على مشروع محور الغاز ، مضيفًا أنه من المتوقع أن يوافق أردوغان على التغييرات. ثم قال إن عددا من الدول الأوروبية ، بما في ذلك المجر وصربيا ، مهتمة بشراء الغاز عبر المركز. وقال دونمز إن من المتوقع أن يبدأ شراء وبيع الغاز عبر مركز الغاز في عام 2024.

في 18 يوليو، انتهت صلاحية مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة ، والتي نصت على إنشاء ممر إنساني للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية خلال العام الماضي ، حيث لم تجدد روسيا مشاركتها في الصفقة. وأكدت موسكو أن بند الصفقة الخاص بتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء به ، وتحديداً فيما يتعلق بإعادة ربط البنوك الروسية بنظام سويفت وفتح خط أنابيب توجلياتي أوديسا للأمونيا.