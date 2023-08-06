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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعيد جديد من روسيا للقضاء على التهديدات الأمنية في البحر الأسود

علم روسيا
علم روسيا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، أن موسكو لديها "القدرات العسكرية والتقنية" للقضاء على التهديدات الأمنية في البحر الأسود.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله إن روسيا لديها قدرات عسكرية وفنية للقضاء على التهديدات الأمنية في البحر الأسود.

وجاء حديث ريابكوف، الذي ألقى باللوم على الولايات المتحدة وبريطانيا في تصعيد التوترات، بعد أيام من هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي وناقلة روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وكانت الوكالة البحرية الأوكرانية، اعتبرت جميع الموانئ الروسية الآن "منطقة خطر"، بعدما توعدت روسيا بالرد عقب قصف طائرات مسيرة أوكرانية ناقلة روسية في البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم مساء الجمعة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية، ولن تمر دون رد وسيُعاقب مرتكبوها حتمًا.

وشددت زاخاروفا على أن روسيا تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي، الذي لا يهدد بقتل الطاقم فحسب، بل يحمل أيضا تهديدا بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

نائب وزير الخارجية الروسي البحرية الأوكرانية التهديدات الأمنية في البحر الأسود البحر الأسود الخارجية الروسية

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