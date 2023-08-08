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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحباط محاولة تهريب مخدرات وأدوات حقن مجهري مع راكبين بمطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وراكب مصري اخر حاول تهريب كمية من ادوات الحقن المجهري.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

قام وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٤ جرام و كيس بداخله خمس قطع حلوي تحتوي على مادة THC المخدرة و ٤ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و ٦ "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر باجمالي ١٦ عبوة.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف احمد عمر عجمي مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد و احمد مدحت فهمي مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

 قام وائل امبابي بتكليف احمد مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر وجود كمية من ادوات الحقن المجهري، قامت لجنة مشكلة من احمد مرسي و  احمد عبد الوهاب و فاطمة عبدة مآمير الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي، وقام أحمد علي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من احمد مجاهد و عماد سيد حسين و احمد عبد العزيز واسماء ممدوح مآمير الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٥٠ علبة بداخل كل علبة عشرين اداة حقن مجهري و ٣ امبول و ٤ قسطرة.

امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.

 

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