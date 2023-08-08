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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 350 طن مخلفات صلبة و620 طن قمامة من شوارع الدقهلية

حملات نظافه
حملات نظافه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة معدات  9 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة  مستمرة  ، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.


وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 350 طن مخلفات صلبة و 620 طن قمامه و 40 طن اتربه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل. 
ومن جانبه اوضح  محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة  محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن شربين وبلقاس ودكرنس وميت غمر والسنبلاوين واجا منيه النصر وبني عبيد ونبروه لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة ، حيث شمل العمل رفع الاتربه و رفع المخلفات الصلبه من ارض الاصطفاف و تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس ، وتقليم الأشجار بشارع عبد السلام عارف و ميدان ديوان عام المحافظه و محيط المجلس القومي للمراه ، ورفع الأتربة من شارع الجيش و ساميه الجمل ، وترميم الارصفه بشارع النخله ، ورفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش و عبد السلام عارف وسندوب والمجزر و الدراسات و شارع احمد ماهر و الترعه و كليه الاداب و شارع الثانويه والعبور .
و اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية القمامة والاتربة محافظ الدقهلية نظافة وتجميل مدينة المنصورة

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