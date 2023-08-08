اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

ارتفعت أسعار السجائر في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، بالمحال التجارية والأكشاك، ما أثار استياء المستهلكين في ظل تزايد الاستهلاك المحلي من منتجات الدخان.

وأكدت الشركة الشرقية للدخان في بيان سابق، أن أسعار منتجاتها من السجائر لم تتغير، طبقا لآخر أسعار أعلنت عنها الشركة، والتي من بينها سجائر كليوباترا الأوسع انتشارًا والتي يبلغ سعرها حاليًا 24 جنيها للعلبة من الشركة للمستهلك.

أسعار السجائر

وأوصت الشركة الشرقية في بيانها بضرورة استخدام الأكواد الخاصة بمنتجاتها المطبوعة على جميع علب السجائر للاستعلام عن سعر البيع للمستهلك، باعتباره السعر الرسمي والصحيح، وأن الأسعار المتداولة في السوق هي أسعار غير رسمية.

جددت فيليب موريس مصر التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ، عبر دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة.

أضافت شركة فيليب موريس مصر في وقت سابق من هذا العام رمز QR code على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة.

وذكرت فيليب موريس مصر أنها طوّرت التواصل مع المستهلكين من خلال العبوة بإضافة نص لتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ QR code، حيث تم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدءا بجميع عبوات السجائر. L&M.

طباعة رمز QR code على السجائر



وقال علي كرمان، مدير عام فيليب موريس مصر والمشرق العربي، إن طباعة رمز الـQR code على العبوة يتيح للمدخنين والمستخدمين التعرف على سعر المنتجات قبل إتمام عملية الشراء، وهذه هي إحدى الوسائل التي تتبعها الشركة للحفاظ على حق المستهلك المصري، إذ تقوم الشركة أيضًا بالإفصاح دائمًا عن أي تعديل للأسعار من خلال إصدار البيانات الصحفية.

أضاف كرمان: نحن حريصون على مواصلة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لترسيخ مناخ من الشفافية يكون المستهلك المصري هو المستفيد الأكبر منه، وذلك عن طريق دعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة.

وتتوجه فيليب موريس مصر بالشكر لكل التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية للمنتجات الخاصة بالشركة، وتهيب بالتجار الالتزام بضبط الأسعار، إذ يقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذه الصناعة الوطنية.

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء



سعر عبوة بوكس 10 بـ 15 جنيها

سعر عبوة كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها

سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

سعر عبوة ميريت Merit بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو Marlboro بأنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام L&M بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر السجائر LM في المحلات التجارية 70 جنيهًا.

سعر كليوباترا بوكس 55 جنيهًا.

سعر مالبورو وميريت اقترب من 80 جنيهًا.

سعر تراجت وسليكت وصل إلى 50 جنيهًا.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يونيو الماضي، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

ارتفاع نسبة المدخنين في مصر

تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 39.6% وهو ما يعني أن هناك نحو 34 مليون فرد غير مدخن، ولكنه عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد على الأقل داخل الأسرة مدخن.

أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 21.6 ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 19.9% وهي نسب تعتبر مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع، و بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر نحو 6293.5 جنيه .

ونسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الاقل على مستوى الجمهورية يصل لنحو 41.3%، وهو ما يعني ان هناك نحو 24 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة.

عقوبات التلاعب في أسعار السجائر

ويضع قانون حماية المستهلك عقوبة للبيع بأزيد من التسعيره طبقا للمادة (66): "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى،32, 34, 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون".

كما نصت المادة (75) على أنه تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليًا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم.