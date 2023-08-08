السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا جنونيا في أسعار السجائر بالأسواق، وذلك بالتزامن مع اختفاء بعض الأنواع في عدد من المناطق، حيث نشر التجار شائعات حول تحرك أسعار السجائر ، الأمر الذي طرح تساؤلات: “هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟”.

اسعار السجائر

هل ستنخفض أسعار السجائر؟

نفى هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، حقيقة الشائعات التي تم تداولها حول زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات للعلبة الواحدة، مؤكدًا أن الشركة لم تقم برفع أسعارها سواء ضريبيا أو سعريًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك أفكارا جيدة سوف تظهر خلال الأسبوعين الجاريين، والتي ستقضي تمامًا على السوق السوداء للسجائر، معربًا عن خوفه من تجنب الشراء منه بسبب ارتفاع الأسعار في السوق.

أسعار السجائر الرسمية

- بوكس "10" بـ 15 جنيها.

- كليوباترا كينج سايز بـ 23 جنيها.

- كليوباترا سوفت كوين بـ 24 جنيها.

- ميريت بأنوعها بـ 59 جنيها.

- مارلبورو رد بـ 54 جنيها.

- مارلبورو جولد بـ 54 جنيها.

- مارلبورو كرافت بـ 44 جنيها.

أسعار السجائر غير الرسمية

- وصل سعر السجائر نوع LM في المحلات. التجارية إلى 70 جنيهًا.

- سعر كليوباترا بوكس 55 جنيهًا.

- المالبورو والميريت اقترب سعرها من 80 جنيهًا.

- تراجت وسليكت وصلت إلى 50 جنيهًا.

سعر السجارة الفرط بالمحلات

وصل سعر السجارة إل أم فرط 4 جنيهات للسجارة ويبيع التاجر العلبة على طريقة الفرط وتحقق 80 جنيها لأنها تحتوي على 20 سيجارة، ووصل سعر السيجارة البوكس الفرط إلى 3.5 جنية للسيجارة الواحدة ويبيع التاجر العلبة بـ 60 جنيها على طريقة الفرط.

السجائر

موعد انخفاض أسعار السجائر

وأضاف “أمان” أن هناك أفكارا جيدة ستظهر خلال أسبوعين ستقضي تماما على السوق السوداء للسجائر، معقبا: “أنا خايف بعد شوية المستهلك بتاعي يمشي ويسيبني بسبب ارتفاع الأسعار في السوق”.

عدد المدخنين في مصر

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.