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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

سبائك الذهب
سبائك الذهب

يعتبر المصريون، الذهب، هو الملاذ الآمن لهم، ومصدر استثمار أو ادخار لهم، لكي يحافظوا على قيمة أموالهم.

أسعار الذهب 

أسعار سبائك الذهب

سجلت أسعار سبائك الذهب انخفاضاً ملحوظاً، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في منتصف التعاملات، داخل محلات الصاغة، بنحو 10 جنيهات للجرام عيار 21، وحوالي 7 جنيهات للجرام عيار 24، بعد فترة استقرار في أسعار الذهب استمرت عدة أيام.

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أن سعر سبيكة الذهب 100 جرام تبلغ اليوم 253247 جنيهاً للشراء، فيما يسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 126624 جنيها، ويسجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما اليوم، 50670 جنيهاً.

ويبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 31.10 جرام، داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، 78791 جنيهاً، فيما تباع سبيكة الذهب 31.1 جرام، بسعر 78791 جنيها.

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أسعار سبائك الذهب أقل من 20 جراما

ويسجل سعر السبيكة الذهبية، وزن 10.35 جرام، من عيار 24 الأكثر نقاءً، 26460 جنيهاً، ويبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 25375 جنيها، أما سعر سبيكة الذهب وزن 5.35 جرام، يبلغ اليوم 13680 جنيهاً، في حين يسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات، 12688 جنيهاً.

أسعار الذهب 

سعر الذهب مباشر

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 6 دولارات؛ ليسجل سعر أونصة الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 1936 دولار.

انخفض سعر الذهب عيار 24 بنحو 7 جنيهًا؛ ليسجل بمنتصف تعاملات اليوم 2457 جنيهًا، وكان ببداية التعاملات 2469 جنيهًا.

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجعًا بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة، وجاء الانخفاض في أسعار الذهب في مصر بعد استقرار دام ليومين، حيث كان سعر الذهب عيار 21 مستقرًا على ارتفاع 5 جنيهات.

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بنحو 8 جنيهات، مسجلًا بمنتصف تعاملات سوق الصاغة 1843 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاضًا بمقدار 80 جنيهًا؛ مسجلًا 17200 جنيه.

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