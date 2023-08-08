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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مصر تخدم بيوت الله.. وزير الأوقاف: مسجد السيدة نفيسة في أبهى حلة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

تستعد وزارة الأوقاف المصرية، لافتتاح مسجد السيدة نفيسة -رضى الله عنها- بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديدات في المسجد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدوره، توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاهتمامه وعنايته بالمساجد عامة ومساجد آل البيت خاصة.

وقال وزير الأوقاف، في تدوينة له على موقع تويتر ": بعد مسجدي الحسين وعمر بن العاص وغيرهما من المساجد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في أبهى حلله، مصر في خدمة بيوت الله عز وجل".

وتابع وزير الأوقاف "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعنايتكم بعمارة بيوت الله عز وجل.. جعل الله ما تقدمون لعمارة بيوته في ميزان حسناتكم وجعله خيرا وبركة لمصرنا العزيزة".

وأعلنت وزارة الأوقاف، مسبقا، عن خطة لتطوير مساحد آل البيت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدأت هذه الأعمال تجديد مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بتكلفة قدرت قيمتها بـ 150 مليون جنيه.

وتواصلت أعمال ترميم وتجديد مساجد آل البيت، حتى تم تجديد مسجد السيدة فاطمة النبوية، والسيدة رقية، والسيدة سكينة، والسيدة حورية، والسيدة زينب، وأخيرا السيدة نفيسة.

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مسجد السيدة نفيسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوقاف مساجد آل البيت

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