حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر بائعي السجائر بأعلى من السعر المعلن

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار السجائر، حيث وصل سعر بعض أنواع علب السجائر إلى أكثر من الضعف بشكل غير مبرر.

وواجه القانون ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكارها حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

وكان المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، قد صرح في تصريحات خاصة أنه تم ضبط 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية، دائرة مديرية التموين بمحافظة سوهاج، مُشيرًا إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المحلات التي تم ضبط السجائر بها.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن المديرية تحرص على ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعتها، ولن تسمح بأي زيادة غير رسمية لأي منتج يُباع بالأسواق، لافتًا إلى حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

وأوضح حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، خلال الـ24 ساعة الماضية، قد أسفرت عن ضبط 190 علبة سجائر و5 قاروصة كليوباترا سوفت كوين و4 قاروصة LM، بإجمالي 280 علبة سجائر تُباع بأزيد من أسعارها الرسمية.