3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

لا تزال أزمة ارتفاع أسعار الأدخنة خاصة السجائر بشقيها الشعبي والأجنبي، محل جدل ونقاش بين الشركات والتجار والمدخنين، الذين اشتكوا من زيادات غير طبيعية في أسعار بعض الأنواع.

من جانبه انتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحريك الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر، التي تنتجها، 3 جنيهات جديدة خاصة مع تزايد الأعباء.

أسعار السجائر بالأسواق

تحريك أسعار السجائر

ومن جانبها، نفت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، تلك الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة السابقة، مشددة على أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع ثلاثة جنيهات على العلبة كضريبة، وذلك بدءًا من الأول من أغسطس، هي أخبار غير صحيحة ومزيفة.

ودعت الشركة الشرقية في بيان لها، إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن الشركة من بيانات رسمية، خاصة المتعلقة بالمنتجات، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الاحتفاظ باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد مروجي تلك الأخبار.

وأكدت الشركة أن أسعار منتجاتها من السجائر لم تتغير، طبقًا لآخر أسعار أعلنت عنها الشركة، والتي من بينها سجائر كليوباترا الأوسع انتشارًا والتي يبلغ سعرها حاليًا 24 جنيها للعلبة، وأوصت الشركة الشرقية في بيانها بضرورة استخدام الأكواد الخاصة بمنتجاتها المطبوعة على جميع علب السجائر للاستعلام عن سعر البيع للمستهلك باعتباره السعر الرسمي والصحيح، وأن الأسعار المتداولة في السوق هي أسعار غير رسمية.

واتجه عدد من التجار لرفع أسعار السجائر المحلية في محلات التجزئة، بنسب تجاوزت 100% في أسعار الكليوباترا، بعد أنباء عن نفاد المخزون من السجائر المحلية في مصر، بسبب نقص التبغ المسخن.

وارتفعت أسعار السجائر الكليوباترا، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 27 جنيها ما يعادل نسبة تزيد عن 100%، لتسجل العبوة الآن 52 جنيها، رغم أن سعرها الرسمي في الشركة لا يتجاوز الـ 24 جنيها.

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر وفقا لـ شركة الشرقية للدخان:

يبلغ سعر عبوة بوكس 10 نحو 15 جنيها.

يبلغ سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة كليوباترا كينج سايز نحو 23 جنيها.

يبلغ سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة كليوباترا سوبر نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة كليوباترا بلاك نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة ماتوسيان سوبر نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة فايسروي / بال مال نحو 23 جنيها.

يبلغ سعر عبوة مونديال ( أحمر - أزرق - سيلفر ) نحو 24 جنيها.

يبلغ سعر عبوة مونديال سويتش ( منتول - بلوبيري ) نحو 24 جنيها.

بينما تبلغ أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر وفقا لـ فيليب موريس:

يبلغ سعر عبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 64 جنيها.

يبلغ سعر عبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 59 جنيها.

يبلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها 49 جنيها.

يبلغ سعر عبوة إل أند ام LM بجميع أنواعها 42 جنيها.

يبلغ سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بجميع أنواعها 50 جنيها.

يبلغ سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بجميع أنواعها 50 جنيها.

أسعار السجائر بالأسواق

أسعار السجائر بالأسواق

ومع تصاعد الأزمة وجه مستهلكون الاتهامات إلى الشركة الشرقية للدخان بالتسبب في زيادة الأسعار في حين حمّلت الأخيرة تجار الجملة مسؤولية التسبب في ارتفاع الأسعار باعتبار أن المنتج يمر بنحو 5 مراحل من الموزعين بداية من كبار المتعهدين المتعاملين مع الشركة وصولا لتاجر التجزئة، حيث تنتهي مسؤولية الشركة عند تسليم الكميات لمتعهدي المرحلة الأولى من التوزيع وفق الأسعار الرسمية، بينما يتلاعب بالأسعار من يليهم من تجار المراحل التوزيع اللاحقة.

وعلى الجانب الآخر أكد تجار أن الشركة هي المسؤولة عن تصدير تلك الفكرة للشارع وأن الشركة تبيع للتجار بأسعار غير المعلنة، وأن الشركة هي الوحيدة التى يمكنها حل الأزمة في حالة التوزيع على المحال بالسعر المعلن رسميا، وسط توقعات بثبات الأسعار نسبيا خلال الفترة الحالية وعدم انخفاضها لما كانت عليه قبل الأزمة.

ومن جانبه، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة أزمة، موضحًا أن السجائر الـ إل إم ارتفعت لـ 75 جنيها للعبوة رغم أن سعرها الرسمي لا يتجاوز الـ 52 جنيها.

وأوضح إمبابي، أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ أن تقدم وزير المالية للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين، لزيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسلات بـ 6 مليارات جنيه.

وتابع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بأن التجار يخزنون السجائر مما سبب حالة من الشح في المعروض، أدت إلى أن يضع كل تاجر السعر الذي يريده دون أن تأخذ الحكومة شيئا، مشيرا إلى أن علبة سجائر كيل باترا بلغ سعرها 24 جنيها، بينما يبيعها التجار بـ 55 جنيها.