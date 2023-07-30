عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

أسعار السجائر
أسعار السجائر

دخلت أزمة أسعار السجائر في طريق قد لا يعرف البعض نهايته، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير الذي يسيطر على أسعارها في الآونة الأخيرة، وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف المعنية حول الأسباب المؤدية لتلك الزيادة غير المسبوقة التي طرأت على أسعار الدخان خلال الآونة الأخيرة.

ترتبط زيادة أسعار السجائر دائما مع فرض ضرائب جديدة من قبل مجلس النواب، والتي تأتي في ضوء العديد من القوانين التي تفرض على الدخان والتبغ ضرائب متنوعة، والتي تذهب إلى الخزانة العامة للدولة وإلى الهيئات الأخرى التي سنشير إليها في تقريرنا.

المستهدفات الضريبية من السجائر

وتتزامن القفزة في أسعار السجائر، مع بداية العام المالي الجديد، حيث كان ينتظر التجار إقرار ضريبة جديدة على السجائر من أجل رفع سعرها بشكل رسمي، وذلك بالتزامن مع الزيادة المطلوبة في الضريبة المقرر تحصيلها من شركات الدخان للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي بدأ أول يوليو الجاري.

وتبلغ قيمة وحصيلة الضرائب المستهدف جمعها من مبيعات السجائر من قبل شركات الدخان والتبغ والمطلوب سدادها لصالح الدولة أكثر من  88 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024،  مقارنة بمبلغ 87 مليار جنيه مقدر جمعها خلال العام المالي المنقضي 2022/2023.

مطالب بزيادة الضريبة

وفي إطار زيادة أسعار السجائر، خرجت مطالب من الشعبة العامة للسجائر والدخان  لرفع الضريبة المفروضة على السجائر، وذلك لإقرار الزيادة بشكل رسمي ومواجهة الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها بسبب اتجاه التجار لتخزينها.

وطالبت الشعبة من الحكومة تقديم تشريع جديد للبرلمان، يقضي برفع الضريبة المفروض على السجائر، إلا أن البرلمان يرى أن ارتفاع أسعار السجائر سببه جشع التجار وليس الضريبة.

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

انخفاض أسعار السجائر!! أكبر شركة منتجة للأدخنة بمصر تكشف عن مفاجأة

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد فض دور الانعقاد الثالث مطلع يوليو الجاري، ومن المقرر أن قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر يعقد جلساته ووفقا للقوانين المنظمة لعمل المجلس.

الضرائب المفروضة على السجائر

وجاءت مطالب رفع الضريبة المفروض على السجائر في ضوء العديد من البنود القانونية، التي كان قد أقرها مجلس النواب، والتي تتضمن تطبيق زيادة معينة على السجائر ومنتجات التبغ المحلية والمستوردة.

تجدر الإشارة إلى أن السجائر والتبغ تخضع لضريبة الجدول، والتي تقدر بنحو 8% من السعر السلعة وفقا لما نص عليه القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق قد أصدر بعض التعديلات لـ  زيادة ضريبة الجدول الثابتة، على منتجات السجائر بالسوق المحلية والتي على أساسها أصدرت وزارة المالية قرارا وزاريا بزيادة على السجائر في شهر أغسطس 2022، بقيمة 50 و100 قرش مع رفع السقف السعري لكل الشرائح بما يتواكب مع زيادات الأسعار التي ستنتج عن زيادة الضريبة.

ضريبة الجدول

كما تضمن القرار الصادر العام الماضي، بخصوص منتجات التبغ المسخن، ستبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلوجرام الصافي من التبغ، وجنيهين لكل ملليلتر من السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية.

أما بخصوص ضريبة القيمة المضافة على السجائر فبلغ قدرها 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فى حساب خاص باسم الهيئة فى البنك المركزى المصرى، وذلك وفقًا لنص قانون التأمين الصحي الشامل.

ضريبة التأمين الصحي

وتنص المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل وتحديد في البند التاسع، على أنه تفرض رسوم على التبغ والسجائر لتمويل التأمين الصحي الشامل.
وقد نص قانون التأمين الصحي الشامل على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت صنعا أجنبيا أو محلية الصنع.

ووفقًا لنص القانون تزداد قيمة الضريبة المحصلة و كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى، بحد أقصى 150 قرشًا، وهو الحد الأقصى للرسوم التي تفرض على السجائر.

وتأتي تلك الضرائب بجانب رسوم تقدر بـ 10% فرضها قانون التأمين الصحي الشامل كذلك، من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.

أسعار السجائر أسعار السجائر 2023 زيادة اسعار السجائر زيادة أسعار السجائر 2023 اسعار السجائر اليوم اخبار اسعار السجائر أسعار السجائر المستوردة أسعار السجائر المحلية اسعار السجائر اليوم 2023 أسعار السجائر المستوردة مصر 2023 أسعار السجائر كليوباترا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

موضوعات متعلقة

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر بائعي السجائر بأعلى من السعر المعلن

شعبة الأدخنة تدعو البرلمان لقطع إجازته.. أزمة ارتفاع أسعار السجائر تبلغ ذروتها|تفاصيل

انخفاض أسعار السجائر!! أكبر شركة منتجة للأدخنة بمصر تكشف عن مفاجأة

لابد من تدخل الرقابة.. «الدخان»: ما تشهده أسعار السجائر حاليا كوميديا سوداء|فيديو

برلماني يفجّر مفاجأة بشأن أسعار السجائر

بسبب أزمة السجائر| شعبة الدخان تطالب مجلس النواب بقطع الإجازة البرلمانية.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة غرب كندا

حريق ضخم بمدرسة حكومية في باكستان.. والسكان يحذرون من احتجاجات عارمة

جنون أسعار السجائر.. تفاصيل الضرائب المفروضة على الدخان والتبغ بالقانون |وموعد التطبيق

صاحب فضل علينا|«خالتي فرنسا».. احترفت صناعة «الفخار» منذ الصغر لتصبح متحدثًا شعبيًا للحرفة

ظواهر جوية استثنائية ومفاجأة في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

الإجهاد الحراري والكهرباء.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي| 3 فوائد للصداقة لن تتوقعها.. أهمها الحماية من مرض خطير

الجثمان في المشرحة .. تفاصيل الكشف الطبي وسر وفاة ابن حسن يوسف

رسميًا.. نشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ