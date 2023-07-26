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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يفجّر مفاجأة بشأن أسعار السجائر

السجائر
السجائر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون أو أي شيء بخصوص أسعار السجائر، معلقًا: "لم يأت للمجلس أي تشريعات تتعلق بالسجائر".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ارتفاع أسعار السجائر، هو أمر يرجع لـ السوق، معلقًا :" ده لعب في السوق".

ولفت إلي أن مجلس النواب لم يعدل أي قانون يخص السجائر إطلاقًا، وأن المجلس لم يعطل أي شيء خاص بالقوانين، كما يشاع من البعض.

وأشار إلي أن مجلس النواب ليس له علاقة بما يحدث في السوق، وأن من يطالب بعقد جلسة بالمجلس، لن يتم إلا بقرارا من رئيس مجلس النواب، وأن هذا الانعقاد يكون في الأشياء الطارئة.

وأوضح أن أسعار السجائر سببها جشع التجار واستغلالها للأزمات، وأن الجميع يشتكي من أسعار السجائر.

وكشف أن الأزمة الحالية مفتعلة، وأنه من الممكن أن يتم ضبط أسعار السجائر، لأن شركات الدخان لها وكلاء، والسوق تحتاج لـ رقابة.

وأوضح أن المعروض من السجائر أقل من المطلوب، ووجه رسالة لـ المواطنين قائلاً: "نشتري سجائر ولا قمح.. ياريت الناس تبطل السجائر".

 

مجلس النواب مشروع قانون السجائر أسعار السجائر أحمد موسى

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