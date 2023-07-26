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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آخر نكتة عن أسعار السجائر| ماذا قال رئيس الشرقية للدخان؟

السجائر
السجائر

شهدت أسعار السجائر خلال الفترة الماضية تحرك مفاجأ، وكان السبب في ذلك استغلال التجار وتلاعبهم بالأسعار، ونكشف لكم من خلال هذا الموضوع آخر تحديث لأسعار السجائر بالأسواق المحلية.

اسعار السجائر 

سبب ارتفاع أسعار السجائر

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إن أسعار السجائر المحلية تخطت نظيراتها الأجنبية بكثير، مشيرًا إلى أن الشركة ليس لديها تفسير لما يحدث في السوق من الارتفاع الكبير في أسعار السجائر.

 

نكته السجائر

وأضاف أمان خلال تصريحات اعلامية على قناة "سي بي سي"، أن الشركة فخورة بثقة المستهلك المصري في السجائر المحلية، متابعًا: "المستهلك ما زال متمسك بالسيجارة المحلية، أنا فخور بالمنتج بتاعنا، في نكتة طالعة دلوقتي بتقول إن السيجارة الكليوباترا بتتفك باتنين أجنبي".

 

وتابع أمان، أن الشركة نجحت في كسب ثقة المستهلك المصري، متابعًا: "على أد ما إحنا مبسوطين إن المستهلك متمسك بينا، على أد ما إحنا زعلانين إنه ممكن يمشي ويسيبنا".

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إجراءات الشركة الشرقية للسيطرة على أسعار السجائر

واختتم أمان، أن الشركة بصدد تنفيذ بعض الإجراءات خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل حل الأزمة، موضحًا: "في فكرتين تلاتة شغالين عليهم، وغالبًا هيجيبوا نتيجة".

 

أسعار السجائر الرسمية


- بوكس "10": 15 جنيها
- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها
- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.
- ميريت بأنوعها 59 جنيها.
- مرلبورو رد 54 جنيها.
- مرلبورو جولد 54 جنيها.
- مرلبورو كرافت 44 جنيها.

أسعار السجائر بالمحال

وصل سعر السجائر إل إم في المحال التجارية إلى 65 جنيهًا وسعر السجائر كليوباترا بوكس إلى 53 جنيهًا والمالبورو والميريت إلى ما يقرب من 75 جنيهًا  بالإضافة إلى تارجت وسليكت التي وصلت إلى 54 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 24 جنيهًا.

اسعار السجائر 

سعر السجائر الأجنبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان

سعر علبة ميريت أزرق وأصفر اليوم 42 جنيها.

سعر ال إم 39 جنيها.

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيها.

تطورات ارتفاع أسعار السجائر

قامت الشركة المصنعة للسجائر الأجنبية فيليب موريس بنشر أسعار السجائر الجديدة، ثم قامت بتجميد هذا القرار مباشر بعد إعلانه، ولكن خذا اثر في السوق المحلي بالسلبية حيث قامت التجار أيضا برفع أسعار السجائر الأجنبية والمحلية. 

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