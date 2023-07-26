بسبب أزمة السجائر| شعبة الدخان تطالب مجلس النواب بقطع الإجازة البرلمانية.. فيديو

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أزمة السجائر بالأسواق وسر ارتفاعها، مطالبًا بتدخل الحكومة وقطع مجلس النواب لإجازته البرلمانية يوم واحد فقط لحل الأزمة.



وأكد «ابراهيم امبابي» في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع عبر فضائية etc أن هناك أزمة في السجائر بدأت منذ أن تقدم وزير المالية للبرلمان بتعديل على الضرائب الخاصة بالتدخين لزيادة المستهدف من حصيلة بيع السجائر والمعسلات بـ 6 مليارات جنيه.

التجار تخزن السجائر

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن التجار تخزن السجائر مما سبب حالة من الشح في المعروض، فأدى إلى أن يضع كل تاجر السعر الذي يريده دون أن تأخذ الحكومة شيئا، مشيرا الي ان علبه السجائر كليوباترا بلغ سعرها 24 جنيها بينما يبيعها التجار بـ 55 جنيها.

ما تشهده أسعار السجائر كوميديا سوداء

وعلق ابراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة كوميديا سوداء، ولابد من تدخل الجهات الرقابية للحد من ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، متسائلا: اين الحكومة؟ اين البرلمان؟ اين لجنة ادارة الازمات.