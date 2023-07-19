فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر” عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بجميع أنواعها.

وقال علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق: "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".



قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 42 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

وأكدت فيليب موريس - مصر التزامها بتزويد السوق بجميع احتياجاته من منتجات عائدة لها، عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية.

وناشدت الشركة جميع التجار الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها.

وأوضحت أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن.

كما ناشدت المستهلك البالغ مسح هذا الرمز لمعرفة السعر الرسمي للمنتج، وكذلك الاطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

وأوضحت فيليب موريس – مصر أنها عملاً بمبدأ الشفافية، ستقوم بالإعلان عن أي تعديل اضافي لأسعار منتجاتها بهدف حماية المستهلك من ممارسات غير قانونية ولمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق.