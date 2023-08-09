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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تباين أسواق المال العربية| البورصات المصرية والسعودية تغلق على ارتفاع.. والقطرية تتراجع

صدى البلد

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع
 

بورصة قطر ترتفع 0.280 %
 

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تراجع
 

بورصة السعودية تغلق مرتفعة

 

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الأربعاء 9-8-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، السعودية، و قطر على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات البحرين، الكويت، و الأردن على تراجع.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

 

بورصة مصر تغلق على ارتفاع


سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.205 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.5 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" حقق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) مكاسب قدرها 0.08% ليبلغ 17763.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.07% مسجلاً 3592.24 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.08% لينهي التعاملات عند مستوى 5311.28 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا


أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11286.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

و بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ونادك، وأنابيب، واللجين، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة صافولا، ومجموعة فتيحي، والمواساة، والخليج العامة، واليمامة للحديد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 7.45% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 162.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23702.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و800 ألف سهم.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

 

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بمقدار 30.420 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.280 %، ليصعد إلى مستوى 10716.45 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 166 مليونًا و480 ألفًا و379 سهمًا، بقيمة 417 مليونًا و410 آلاف و815.371 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16447 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
 


مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام تعاملاته اليوم عند مستوى 1,974.43 بانخفاض بلغ قدره 1.16 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.18 بانخفاض بلغ قدره 1.60 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونًا و519 ألفًا و556 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 279 ألفًا و970 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 64.4 نقاط ليبلغ مستوى 35.7182 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06.0 %.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.220 مليون سهم، بقيمة 7.42 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 12038 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 96.63 نقطة، ليبلغ مستوى 64.5759 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 في المئة، من خلال تداول 3.97 مليون سهم، عبر 3884 صفقة نقدية بقيمة 9.7 ملايين دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 02.29 نقطة، ليبلغ مستوى 15.7916 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 37.0 في المئة، من خلال تداول 15.123 مليون سهم، عبر 8154 صفقة بقيمة 8.34 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2.103 نقاط، ليبلغ مستوى 49.5766 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 8.1 في المئة، من خلال تداول 6.83 مليون سهم عبر 3194 صفقة نقدية بقيمة 12.7 ملايين دينار كويتي.


البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، لتصل عند مستوى 2438.96 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1754 صفقة.

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