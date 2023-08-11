لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

يعتبر التين الشوكي من الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم

فوائد التين الشوكي

- تعزيز صحة الجهاز المناعي

- مهمة لصحة العظام

- تساهم في ضبط مستوى الضغط

- يحتوي أيضًا على العديد من المركبات النباتية المفيدة ، بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد والأصباغ التي تعمل كمضادات للأكسدة.

- يساهم في خفض الوزن

ألياف الصبارة يمكن أن تلعب دورًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الدهون الغذائية المتاحة للامتصاص.

- يساهم في حماية الجلد و الشعر

تعمل مضادات الأكسدة في التين الشوكي إلى تحسين صحة الجلد والشعر عن طريق الحماية من الأضرار التي تلحق بهذه المناطق بسبب الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة أو الالتهاب أو التعرض لأشعة الشمس أو لأسباب أخرى

- للتين الشوكي دور في السكري و الكوليسترول

إن لألياف البكتين القابلة للذوبان في التين الشوكي خصائص لخفض نسبة السكر في الدم وتأثيرات مفيدة على مستويات الدهون في الدم

فيساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار