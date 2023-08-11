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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السعيد: اعتماد اللوائح المالية ولجان للفصل بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

اجتماع مجلس أمناء
اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اعتماد اللائحة المالية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي للجامعة وذلك بعد الانتهاء من إعدادها بواسطة عدداً من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال.


جاء ذلك علي هامش رئاسة " السعيد " اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتور محمد صفي الدين خربوش وزير الشباب الأسبق ، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ، والدكتورة ميرفت الديب الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر ، والدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، و المهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور وعبر تقنية الـTeams  الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ.


وأشار "السعيد"إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات منها: قبول استقالة الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية من عضوية مجلس الأمناء ورفعها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ اللازم بشأنها ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الشفافية وقاعدة عدم تعارض المصالح بين مهام منصبه الجديد وعضويته في المجلس.


وأضاف رئيس مجلس الأمناء أنه تقرر أيضا تشكيل لجان تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية وذلك لتولى مهام الفصل في بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين ، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.


كما وافق المجلس خلال جلسته على البدء في إجراءات تعيين مراقب حسابات خارجي مستقل ، وكذلك الموافقة على البدء في إعلان عن التعاقد في وظيفة مدير الأمن الإداري بالجامعة ممن لديه الخبرة في هذا المجال.

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