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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو ينصف ناصر منسي بفرمان جديد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق بالاستغناء عن ناصر منسي مهاجم الأبيض وضم مهاجم إفريقي

وأكد المصدر أن أوسوريو لم يطلب رحيل ناصر منسي، كما أن المدير الفني مقتنع بقدرات اللاعب ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.

وشدد المصدر على أن الزمالك سيعمل على تدعيم الهجوم بلاعب إفريقي مميز فور الانتهاء من حل أزمة القيد التي تعيق ضم صفقات جديدة .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للزمالك على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد

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