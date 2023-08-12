عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في جولف بورتو مارينا هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهد طريق الساحل ترتيبات وإجراءات امنية خاصة بسبب الزحام الذي شهده الطريق، واحتشد الالاف في جولف بورتو مارينا قبل ظهور عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه.

وأطل  عمرو دياب على جمهوره بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، ايام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة ياليل و والله أبدا بناء على طلب الجمهور .

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

بعد قبلة عمرو دياب لها.. رقص جنونى لـ داليدا خليل مع أصدقائها

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت يوم ١٩ أغسطس الجاري وهو أول حفل له في لبنان منذ ١٢ عاما.

عمرو دياب

ظهر عمرو دياب خلال الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، بشكل مختلف عن الصورة التي يظهر بها دائما، حيث علت التجاعيد وجهه، مع بروز كرش واضح، مع تغير هيئته تماما.

واتضح من التدقيق في الصورة والتعليقات التي صاحبتها أن الصورة مزيفة ومركبة بالشكل الذي قد يخدع المشاهدين، ونجحت في ذلك حيث تم تاولها عبر آلاف الصفحات.

وتسبب كرش عمرو دياب الذي يتوسط الصور، في حالة من الجدل، خاصة أن الهضبة معروف عنه اهتمامه بالرياضة منذ ظهوره كمطرب الشباب، وظل قدوة للشباب في الاهتمام بالرياضة رغم تقدمه في السن.

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
الساحل الشمالي النجم عمرو دياب عمرو دياب الفنان عمرو دياب اغاني عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

بعد ظهوره في 51دولة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

موضوعات متعلقة

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد نجاح حبة طبطبة.. مسار إجبارى يطرح أغنية اسف

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

إيرادات الأفلام.. محمد هنيدى يعتلى القمة ويزيح رمضان وكريم عبد العزيز

أخبار الفن.. وفاة منحة زيتون.. فنانة تتعرض لحادث مروع.. سيرين عبد النور تفقد القدرة على التنفس.. فيديو مسرب لـ عمرو دياب يثير الدهشة

صوت وصورة.. حنان مطاوع تتعاقد على مسلسلها الجديد للعرض في رمضان 2024

أزمات النجوم مع عشاقهم| تامر عاشور وعمرو دياب وحارس إليسا يعتدون على معجبيهم.. ونانسي عجرم ونجوى كرم تتفاجآن بالأحضان.. ورمضان يحرج آخر

ترشيحاتنا

سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات

التعليم تكشف حقيقة إكتشاف حالات تبديل أوراق في تظلمات الثانوية العامة 2023

إيلون ماسك يهرب من قتال زوكربيرج بـ فكرة جديدة

الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

بالأسعار والمواصفات.. جيتور X70 Plus الجديدة في مصر

الأرض على موعد مع اكتشاف القوة الخامسة للطبيعة.. ماذا يحدث للعالم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

علامات التوحد عند الأطفال والرضع.. وهذه المؤشرات الخفيفة

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ