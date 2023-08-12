عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى حفل الساحل الشمالي .. صور

أحيا النجم عمرو دياب حفلا كبيرا في جولف بورتو مارينا هو الأضخم بين حفلات صيف الساحل الشمالي ٢٠٢٣.

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهد طريق الساحل ترتيبات وإجراءات امنية خاصة بسبب الزحام الذي شهده الطريق، واحتشد الالاف في جولف بورتو مارينا قبل ظهور عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه.

وأطل عمرو دياب على جمهوره بأغنية يا أنا يا لأ التي بدأ بها مجموعة أغنياته ومنها ، ده لو اتساب، بحبه، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، راجع، انتي لسه، ايام وبنعيشها، كان طيب، يتعلموا، هتدلع، كما قدم أغنياته الجديدة ياليل و والله أبدا بناء على طلب الجمهور .

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في بيروت يوم ١٩ أغسطس الجاري وهو أول حفل له في لبنان منذ ١٢ عاما.

عمرو دياب

ظهر عمرو دياب خلال الصور التي تم تداولها على نطاق واسع، بشكل مختلف عن الصورة التي يظهر بها دائما، حيث علت التجاعيد وجهه، مع بروز كرش واضح، مع تغير هيئته تماما.

واتضح من التدقيق في الصورة والتعليقات التي صاحبتها أن الصورة مزيفة ومركبة بالشكل الذي قد يخدع المشاهدين، ونجحت في ذلك حيث تم تاولها عبر آلاف الصفحات.

وتسبب كرش عمرو دياب الذي يتوسط الصور، في حالة من الجدل، خاصة أن الهضبة معروف عنه اهتمامه بالرياضة منذ ظهوره كمطرب الشباب، وظل قدوة للشباب في الاهتمام بالرياضة رغم تقدمه في السن.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب