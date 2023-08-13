تلاسن النجوم|سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد.. وسارة نخلة تتهكم من سلاف

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بعد سخرية سمية الخشاب من أحمد سعد بعد طرح كليب أغانيته الجديدة "هلا بيك يامدلع" وياتى سخرية أو تلاسن سمية الخشاب ليس الأول بين النجوم حيث شهدت الساحة مثل هذه المواقف بين عدد من النجوم وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

سمية الخشاب وأحمد سعد

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة سمية الخشاب مجددًا بعد أن سخرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على طليقها الفنان أحمد سعد بعد طرح كليب أغنيته الأخيرة “هلا بيك يا مدلع”.

وقالت سمية الخشاب : لا مش كده يا طويل العمر" فى إشارة منها على الملابس الخليجية التى ظهر بها أحمد سعد فى كليب أغنيته الجديدة.

وتلقت سمية الخشاب العديد من التعليقات عبر تويتر من جانب متابعيها حيث وجه أحد متابعيها اللوم لها قائلا : “بتعبريه ليه انتي بتعملي ليه دعايه ع فكره وفي الاخر يقول مراتي وش السعد”.

بينما دافع عن سمية الخشاب متابع أخر ليهاجم أحمد سعد قائلا : اضررررب بلا رحمه.

ولم يكن هذه المرة الأولى التى تسخر فيه سمية الخشاب من طليقها أحمد سعد حيث سبق أن قامت بالتهكم عليه بعد ظهوره بقميص شفاف فى أحد حفلاته حيث قالت : “أنا أقول لبسي راح فين؟”.

سيرين عبد النور ونادين نجيم

بينما اندلعت مؤخرا حرب التصريحات بين الفنانتين اللبنانيتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم، بعد كلام الأولى خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات ختام منتدى الإعلام العربي في دبي، والتي ضمت إلى جانب سيرين، كل من المنتج اللبناني صادق الصباح والممثل السوري عابد فهد

بدأت الأزمة، حينما سأل الإعلامي اللبناني نيشان بختام منتدى الإعلام العربي: «لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبد النور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟»، لتجيب سيرين: «أستاذ صادق طرح هيدا الموضوع بالزمانات، وأنا وافقت، بس نادين ما وافقت».

من هنا، استرد صادق الصباح قائلا: «أنا مش مأكد»، لتردّ عليه سيرين عبد النور بالقول: «مبلا إستاذ صادق، كان في مقابلة موجودة على اليوتيوب، قالتلهم أنا جدولي لسنة 2021 مليان، وأنا هيدا الموضوع مش وارد عندي».

وكان تصريح سيرين عبد النور، بمثابة الشرارة التي أشعلت النيران، ما استدعى ردا مباشرا من نادين نسيب نجيم، التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: «حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً، وأهم شي المصداقية بالكلام .. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا».

سارة نخلة وسلاف فواخرجى

كما سخرت الفنانة السورية سارة نخلة، من مواطنتها الفنانة سلاف فواخرجي، بعد تصريح الأخيرة في أحد البرامج التي قالت فيه إن عددا من جمهورها في مصر، وأصدقائها بالوسط الفني المصري، يطالبونها بالعودة لمصر مجددا.

وكتبت سارة نخلة، منشورا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخرت فيه من سلاف فواخرجي، قائلة: «اكتر خبر ضحكني النهاردة .. مصريين مين يا استاذة ؟؟!! المصريين الي غلطتي فيهم وقولتي انك لو فضلتي تشتغلي من غير انقطاع كنتي قعدتيهم فالبيت ؟؟!!!! منافقة … خليكي فبلدك و كتيرة عليكي يا فنانة … المصريين اكبر من كدا نماذج و عندهم نجوم محترمين بيعرفوا يتكلموا و عارفين يعني ايه اصول … خليكي فبلدك و كتيرة عليك ولو نسيت الي جرى هات الدفاتر تتقرا ….»، مستعينة بلفظ خارج وكتبت حروفه متفرقة.

سمية ورانيا

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنّها ترحب بمشاركة الفنانة غادة عبدالرازق في بطولة مسلسل، بشرط وجود "مخرج قوي"، موضحةً: "لو المخرج مش هيبقى قوي مش هدخل في مشاكل، لأني مش عاوزة أخسر غادة، هي كإنسانة عزيزة عليّ".

وردت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، على الفنانة سمية الخشاب بعدما قالت إنها "لسه في مرحلة الانتشار"، موضحةً: "أنا بشاركها في فيلم، أنا لسه بنتشر يا سمية، مين التريند؟! أنا ولا سمية؟!".

محمد رمضان وخالد سرحان

وقد عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" سخرية متبادلة بين الفنان محمد رمضان والفنان خالد سرحان.. والسبب الدولارات!".

وظهر فى الفيديو حالة السخرية من ظهور محمد رمضان في الطائرة الخاصة به، وبجواره مجموعة كبيرة من حزم الدولارت.

وقد نشر خالد سرحان، صورة له على نفس طريق رمضان، من أحد سيارات الأجرة, وبجواره مجموعة من الأموال.

كما عرضت القناة:" صور جديدة لـ رمضان يرد فيها على خالد سرحان".