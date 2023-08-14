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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حفل زفاف.. مصرع 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة

مصاب أليم وحدث جلل هز أرجاء محافظة الدقهلية، وتحديدا قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر، حيث ودعت القرية بأكملها أمس 5 شباب في ربيع العمر من أسرة واحدة شقيقين و3 أشقاء من أبناء عمومتهم من خيرة شبابها وفتياتها راحوا في غمضة عين إثر حادث سير أليم.

شاءت الأقدار أن ان يكون حفل الزفاف الذى حضروة 5 شباب وفتيات من اسرة واحدة اخر عهدهم بهذة الحياة وانتقالهم الى الرفيق الاعلى ، اثر حادث تصادم على طريق كفر شكر –القليوبية عقب عودتهم من حفل الزفاف الى قريتهم بالدقهلية.

 حادث مروع على الطريق

تلقت شرطة النحدة إشارة بوقوع حادث تصادم أمام  قرية كفر شكر نتج عنه  مصرع كلا من : روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى، محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ، منة الله طاهر أبو سريع التهامى الموافى  وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى و مهاب طاهر أبوسريع يقيمو قرية سنتماى، التابعة لمركز ميت غمر أثر وقوع حادث تصادم سياره بأخرى .

وانتقلت سيارات الإسعاف  إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

تشييع جثمان ال5 ضحايا

وسيطر الحزن والالم على  قرية سنتماى اثناء تشييع جثمان الضحايا ال5 الذين لقوا ربهما في حادث اليم وخرجت القرية باكملها تودع الضحايا وتصلي عليهم صلاة الجنازة  وتم دفنهم بمقابر العائلة بالقرية وسط تعالي الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

حفل زفاف الدقهلية ميت غمر طريق كفر شكر –القليوبية أسرة واحدة 5 شباب حادث سير

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