ضباط ولاية ميسيسيبي المتهمون بقتل رجلين سود يعترفون بتفاصيل الجريمة العنصرية

أظهرت وثائق المحكمة أن ستة من ضباط إنفاذ القانون البيض السابقين في ولاية ميسيسيبي أقروا بالذنب يوم الاثنين لتوجيه تهم بالاعتداء الوحشي على رجلين من السود في يناير ، بما في ذلك إطلاق النار على أحدهما في الفم.

الضباط الستة ، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم 'فرقة Goon' بسبب استعدادهم لاستخدام القوة المفرطة ، وفقًا للوثائق ، قدموا مناشداتهم في محكمة مقاطعة رانكين في براندون. وشملت التهم الاعتداء المشدد والسطو واقتحام منزل وتعطيل المقاضاة.

خمسة من المتهمين كانوا نواب عمدة مقاطعة رانكين وواحد كان ضابط شرطة في ريتشلاند ، ميسيسيبي. وأقروا بالذنب في 3 أغسطس في اتهامات فيدرالية من بينها التآمر على الحقوق المدنية في نفس الحادث. يحتمل أن يواجه كل منهم عقودًا في السجن الفيدرالي وغرامات باهظة.

وفقًا للمدعين الفيدراليين ، دخل المدعى عليهم - بريت ماك ألبين ، وكريستيان ديدمون ، وهنتر إلوارد ، وجوشوا هارتفيلد ، وجيفري ميدلتون ، ودانييل أوبديك - منزلًا في 24 يناير في براكستون ، بالقرب من جاكسون ، دون أمر تفتيش.

على مدى ساعتين تقريبًا ، اعتدى الضباط جسديًا وجنسياً على مايكل كوري جنكينز وإدي تيريل باركر بينما كانوا يصرخون بالشتائم العنصرية على الرجال المقيدين ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأظهرت سجلات المحكمة أن ديدمون وضع مسدسًا في فم جنكينز في 'عملية إعدام وهمية' حدثت بشكل خاطئ عندما ضغط على الزناد تحطم فك جنكينز وتمزق لسانه.

تم إقرار الإقرار بالذنب يوم الاثنين كجزء من اتفاقية إقرار بالذنب عالميًا ، وفقًا لكاتب محكمة مقاطعة رانكين ، بالتزامن مع القضية الفيدرالية. سيقضي الرجال عقوباتهم في القضيتين في وقت واحد.

وقال المدعي العام لين فينش في بيان يوم الاثنين 'تم اليوم إرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع إساءة استخدام السلطة في ولاية ميسيسيبي'.

لم تستجب شرطة ريتشلاند وإدارات شريف كونت رانكين لطلبات التعليق.

قال جيفري رينولدز ، محامي دانيال أوبديك ، عبر البريد الإلكتروني ، إن الحكم الصادر من الولاية سيصدر بعد جلسة النطق بالحكم الفيدرالية في 16 نوفمبر.