كبير الأثريين: لدينا برديات فرعونية تدعم الأخلاق والقيم العليا.. فيديو

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية وفك رموزها عقدة اليهود الأزلية، لافتا إلى أن الحضارة المصرية قمة في الرقي والتوحيد وذلك من خلال بردية موجودة في المتحف البريطاني وصفر الأمثال ومزامير.

وأضاف مجدي شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحضارة المصرية توقفت في القرن الرابع وقفلت المعابد واندثرت بعد ذلك لتتيح الفرصة للمدعين، وبدأ أصحاب علم الآثار التوراتي في اتهام مصر بأنها أرض العبودية والسخرة.

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مصر مليئة بالآثار ومن المدونين الأوائل بداية من العمليات الجراحية حتى صيد الأسماك، لافتا إلى أن الحضارة المصرية لم تترك شيئا إلى دونته.