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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كارجاس تطلق خدمة جديدة متنقلة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

صدى البلد

أطلقت شركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس) خدمة جديدة متنقلة لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب Caps Auto.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لإيجاد حلول مبتكرة تدعم المشروع القومى للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتنفيذا لسياسة الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعملاء والتأكيد على التعاون المثمر والمستمر مع شركاء النجاح بهدف تعزيز نشاط الشركة والانتشار وتوسيع نطاق الخدمات على مستوى الجمهورية.

وقد تم تجهيز السيارات بكافة المعدات اللازمة للتحويل والصيانة ويقوم بالعمل فريق يتمتع بالخبرة والكفاءة ليقدم الخدمة فى أماكن تواجد العميل؛ حيث يتم تقديم خدمة تحويل السيارات والصيانة للشركات والمؤسسات فى المقرات التابعة لها؛ وذلك من خلال خدمة الحجز المسبق على الرقم المختصر 15844.

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