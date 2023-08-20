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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل لإدراته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل منزله بإحدى قرى مركز شرطة طوخ وتم التحفظ على المكان وبه 6 قطع فرد محلي وكمية من الطلقات.


وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه.


تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت على الفور قوة أمنية وألقي القبض على المتهم وبالتفتيش عثر على 6 فرد محلى وعدد من الطلقات ومجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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