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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شكلها اتغير بعد العملية.. فتاة المترو تغادر مستشفي جمال شعبان

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب  سابقا منشورا جديدا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن طفلة المترو صاحبة الشفاه الزرقاء وهي تغادر المستشفى 

 

كما ظهر شعبان في بث مباشر بعنوان كانت أشبه بالمعجزة.. أول ظهور لحبيبة صغيــرة المترو بعد نجاج عملية القــلب المفتوح. 

 

 

وكتب شعبان علي  صورة تجمعه مع فتاة المترو " حبيبة تستعد لمغادرة
المستشفي بسلام النهارده.

حمد الله علي سلامتك يا حبيبة

وتحياتي لكل الحبايب اللي  شاركوا في العمل الإنساني

وظهرت الفتاة بحالة صحية جيدة تختلف بشكل كبير عن ظهورها قبل العملية واليكم الصورة.

 

الدكتور جمال شعبان دكتور جمال شعبان عملية القلب المفتوح عملية القلب فتاة المترو معهد القلب

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