أخبار مصر على مدار 24 ساعة| قرارات جمهورية.. تعيين نائب عام جديد

أخبار مصر .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جمهورية جديدة، منها تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما، كما نشرت الجريدة الرسمية قرارات جمهورية جديدة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34، الصادر في 24 أغسطس 2023، قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة، والموافقة على اتفاق منحة للخط الثاني لمترو الأنفاق.

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

‏‎أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

قرار جمهوري بتعيين المستشار تامر عبدالحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية وتكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة

‏‎أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المساعدة الفنية للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (مرحلة التحديث الأولى) لزيادة المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ ٣٥١ ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها ٣ ملايين و٣٥٦ ألف يورو.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



أول رد من السيسي على دعوة مصر للانضمام لعضوية «بريكس»

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

تطوير منظومة التقاضي .. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي

عقب دعوة مصر للانضمام لـ«بريكس».. ما هو دور التجمع في تحسين وضع الدول النامية؟



عقب إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على "قمة تجمع البريكس الأخيرة التي تعقد بجنوب أفريقيا في أغسطس 2023".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ماذا فعلت مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة.. خبير يكشف

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، جهود مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة، خلال حديثه عن تطورات التخزين الرابع لسد النهضة، وقال إنه تم تخزين 15 مليار م3 إلى الآن، إضافة إلى 17 مليار م3 تم تخزينها خلال الثلاث سنوات الماضية ليصبح المخزون 32 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة، وسيستمر التخزين الرابع على الأقل إلى أول سبتمبر وسيتم تخزين من 5 إلى 9 مليارات م3 آخرين.

سعر العمرة 2023 لكافة المستويات ..خاص

سعر العمرة 2023 يبحث عنه كثير من المصريين و العديد من التساؤلات التي تنتظر الإجابة عليها ، لتكون خريطة استرشادية للمواطنين لحجز رحلات العمرة من مصر ، والاعداد لسفرهم عبر تسعير كل برنامج تضعه شركات السياحة المصرية.

بروتوكول تعاون مصري روسي في المجال الزراعي.. تفاصيل

استقبل مركز البحوث الزراعية، اليوم، وفدا رسميا رفيع المستوى من المراكز البحثية والجامعات الروسية والقطاع الخاص.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رقم قياسي.. كيف حققت مصر زيادة فى حجم الصادرات الزراعية رغم الأزمات؟

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي

15 صورة من حضور مدبولي جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات اليريكس| شاهد

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس" بجنوب أفريقيا نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

إنذار بحري وتحذيرات من سيول .. الأرصاد تكشف التفاصيل

وجهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إنذارا بحريا؛ بسبب اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس إضافة إلى تسجيل سرعة الرياح تصل إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة، وقالت الهيئة إنه قد يستمر إلى غد الجمعة.

السياحة والآثار تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية بالأردن

شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية والتي نظمها مشروعي الطيور الحوامة المهاجرة ودمج صون التنوع البيولوجي في السياحة التابعين لوزارة البيئة المصرية، وذلك بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

عاجل .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.

مدبولي في البريكس: مصر تتطلع لأن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا داخل التجمع

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تشغيل خط طيران مباشر بين كوريا الجنوبية ومصر .. تفاصيل

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى السفير كيم يونج هيون السفير الجديد لدولة كوريا الجنوبية بالقاهرة ، وذلك لبحث وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدنى.

رئيس الوزراء : الإعلان قريبا عن مشروعات ورؤى اقتصادية تخدم البريكس ومصر

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية لقناتى "القاهرة" الإخبارية وإكسترا نيوز خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس" التي تُعقد بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.