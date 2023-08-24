سعر العمرة 2023 لكافة المستويات ..خاص

سعر العمرة 2023 يبحث عنه كثير من المصريين و العديد من التساؤلات التي تنتظر الإجابة عليها ، لتكون خريطة استرشادية للمواطنين لحجز رحلات العمرة من مصر ، والاعداد لسفرهم عبر تسعير كل برنامج تضعه شركات السياحة المصرية.



سعر العمرة 2023 أصبح متاح عقب إعلان وزارة السياحة والآثار عن ضوابط العمرة هذا العام من أجل تنظيم شركات السياحة لكافة رحلات العمرة من برامجها الاقتصادي والأربعة نجوم والخمسة نجوم ، بالإضافة إلى يمكن للمعتمر أن يضيف خدمات اخري .



سعر العمرة 2023



قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إن سعر العمرة 2023 يحدده المعتمر عبر إتاحة عدة برامج متنوعة مابين الخمسة والأربعة نجوم و الاقتصادي ، التي تنفذه شركات السياحة على درجة عالية من الاحترافية لخدمة المعتمرين.



أوضح باسل في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن سعر العمرة 2023 يتاح عبر التوجه إلي مقر شركة السياحة أو الاتصال تليفونيا بالشركة الخاضعة لرقابة وزارة السياحة والآثار وقوانينها ، حرصا على حقوق المعتمر والشركة من أجل إبرام التعاقد على العمرة.



أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق ، إلى أن سعر العمرة 2023 ، للبرنامج الاقتصادي يبدأ من 25 ألف جنيه ، وللبرنامج الخمسة والأربعة نجوم يبدأ من 35 الف جنيه ، و يمكن للمعتمرين إضافة تفاصيل أخرى من خدمات تقدم للبرنامج بمقابل إضافي.



يذكر أن يبدأ اليوم الخميس، إجراءات موسم العمرة الجديد 1445 هجريا، حيث يتم فتح باب اعتماد وتوثيق عقود العمرة بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، وذلك من خلال بوابة العمرة المصرية، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل من الشركة المصرية والوكيل السعودي على البوابة

.

وفى ذات السياق تقوم كل من شركة السياحة المصرية والوكيل السعودي بتسجيل نفسها على البوابة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة تمهيدا لاعتماد العقود وبدء تنظيم الرحلات.



ولأول مرة في تاريخ رحلات العمرة، يتم بدء الموسم والرحلات في هذا التوقيت المبكر، وذلك تماشيا مع الإجراءات السعودية للعمرة وحرصا على تلبية الراغبين في أداء العمرة من المواطنين المصريين.

