رقم قياسي.. كيف حققت مصر زيادة فى حجم الصادرات الزراعية رغم الأزمات؟

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي، حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.

طفرة كبيرة

وفى هذا الصدد، قال الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة وذلك نتيجة تعميم منظومة التكويد ، مع الرقابة الشديدة من المعامل على الصادرات مثل معمل متبقيات المبيدات والمعامل الأخري وتكون الشهادة من تلك المعامل معتمدة عالميا.

وأشار "فهيم" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن المنتجات الزراعية المصرية آمنة وذات جودة عالية وله ميزة تنافسية كبيرة كما يتم تصديره فى أوقات تكون بعض الدول تحتاج لتلك المحاصيل المصرية ، فضلا عن قصر المسافة بين مصر وبعض الدول جعلت من السهل نقل المحاصيل إليها .

فتح أسواق جديدة

وأوضح "مستشار وزير الزراعة" أن فتح أسواق جديدة حتي وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلي 160 دولو بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرها أدي إلي زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية خاصة الخضروات والفاكهة الطازجة والمنتجات الزراعية المصنعة ، لافتا إلي أنه يتم التوسع أفقيا ورأسيا لضمان أعلى قدر من الانتاج ليكون في فرص تصديرية.



ونوه إلي أنه يتوقع تتخطى الصادرات 7 ملايين طن هذا العام، مؤكدًا أنه رقم تاريخي وغير مسبوق، في ظل الأزمة العالمية الحالية والأوضاع الحالية.



الصادرات الزراعية

ومن جانبه، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفترة من العام وان صادرات البطاطس تقترب من الـ 900 ألف طن لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية.

وأشار القصير إلى أن صادرات الموالح تتخطى حاجز المليون و900 ألف طن لأول مره فى تاريخ الصادرات المصرية وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالى 5 ملايين و15 ألفا و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طن عن العام الماضى الذى بلغت حوالى 4 ملايين و255 ألفا و138 خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.