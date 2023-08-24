أول رد من السيسي على دعوة مصر للانضمام لعضوية «بريكس»

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

أهداف التجمع

وأضاف الرئيس السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

جاء بيان الرئيس السيسي، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

المجموعة تسعى للعمل بشكل فعال مع الأعضاء الجُدد

وخلال كلمته في أعمال قمة بريكس في جنوب إفريقيا، رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة البريكس بعد دعوة رسمية لمصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين.

وأكد الرئيس الروسي فلاديميربوتين أن المجموعة تسعى للعمل بشكل فعال مع الأعضاء الجُدد في المجموعة بدءًا من العام المقبل.

وفي وقت سابق اليوم الخميس 24 أغسطس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، وقال إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل.