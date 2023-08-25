إثيوبيا .. مصرع وإصابة العشرات في هجوم بقنبلة بـ تيجراي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مركز ترفيهي في مدينة ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي، بشمال إثيوبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت شرطة مدينة ميكيلي أن الهجوم بالقنبلة اليدوية استهدف ملهى ليلي في منطقة ساحة رومانات بالمدينة في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقالت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية أن المتهم الرئيسي في هذا الهجوم هو مقاتل سابق في جبهة تحرير شعب تيجراي ولا يزال طليقا.

وأوضح الأطباء في مستشفى آيدر بالمدينة، أن الضحايا المصابين وصلوا إلى المستشفى بعد الساعة 2:00 صباحًا، وأن خمسة من الضحايا العشرين أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

من جانبه، قال قائد مكتب شرطة مدينة ميكيلي، ولداي ماوتشا، إن شرطة المدينة كانت في حالة تأهب أمني شديد فيما يتعلق بفعاليات مهرجان أشندا المقام في المدينة لكن الليلة الماضية، وهو اليوم الختامي للمهرجان، وقع هجوم مأساوي في المدينة أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين كانوا يحتفلون بالمهرجان.

وقال القائد ولداي إن المشتبه به الرئيسي، الذي تم تسريحه من قوات تيجراي، ألقى قنبلة يدوية من طراز F1 وتقوم الشرطة بملاحقة المشتبه به تحت الحراسة النظرية.

اتفاق بريتوريا الموقع في جنوب أفريقيا، بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، ينص على تسريح مقاتلي تيجراي وتسليم أسلحتهم للجيش الفيدرالي.

وأنهى اتفاق بريتوريا عامين من الحرب بين الجيش الإثيوبي وجبهة تيجراي قتل خلالها 600 ألف شخص.