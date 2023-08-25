عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا .. مصرع وإصابة العشرات في هجوم بقنبلة بـ تيجراي

إثيوبيا
إثيوبيا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في هجوم بقنبلة يدوية على مركز ترفيهي في مدينة ميكيلي، عاصمة ولاية تيجراي، بشمال إثيوبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت شرطة مدينة ميكيلي أن الهجوم بالقنبلة اليدوية استهدف ملهى ليلي في منطقة ساحة رومانات بالمدينة في حوالي الساعة 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقالت إذاعة "دويتش فيلة" الألمانية أن المتهم الرئيسي في هذا الهجوم هو مقاتل سابق في جبهة تحرير شعب تيجراي ولا يزال طليقا.

وأوضح الأطباء في مستشفى آيدر بالمدينة، أن الضحايا المصابين وصلوا إلى المستشفى بعد الساعة 2:00 صباحًا، وأن خمسة من الضحايا العشرين أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

من جانبه، قال قائد مكتب شرطة مدينة ميكيلي، ولداي ماوتشا، إن شرطة المدينة كانت في حالة تأهب أمني شديد فيما يتعلق بفعاليات مهرجان أشندا المقام في المدينة لكن الليلة الماضية، وهو اليوم الختامي للمهرجان، وقع هجوم مأساوي في المدينة أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين كانوا يحتفلون بالمهرجان.

وقال القائد ولداي إن المشتبه به الرئيسي، الذي تم تسريحه من قوات تيجراي، ألقى قنبلة يدوية من طراز F1 وتقوم الشرطة بملاحقة المشتبه به تحت الحراسة النظرية. 

 اتفاق بريتوريا الموقع في جنوب أفريقيا، بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، ينص على تسريح مقاتلي تيجراي وتسليم أسلحتهم للجيش الفيدرالي.

وأنهى اتفاق بريتوريا عامين من الحرب بين الجيش الإثيوبي وجبهة تيجراي قتل خلالها 600 ألف شخص.

اثيوبيا هجوم بقنبلة في تيجراي تيجراي ميكيلي اتفاق بريتوريا الجيش الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

صدمة بتقرير الطب الشرعي في جريمة عشيق العمرانية.. خاص

فين فلوسه؟ فرج عامر : مفاجأة خطيرة في قضية بيع هذا اللاعب

اللي اختشوا ماتوا| شاب يمنع منقذا من إسعاف شقيقته الغارقة بشاطئ بورسعيد.. تفاصيل مثيرة

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

ترشيحاتنا

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

50 درجة .. موجة حر قاسية تضرب المدينة المنورة

3 لاعبين مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

إثيوبيا .. مصرع وإصابة العشرات في هجوم بقنبلة بـ تيجراي

مستشار رئيس الجمهورية: هذه الفئات تحتاج لقاحات لمواجهة متحور كورونا.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكسسوارات بوسي شلبي| وأسما من غير شعر.. نجمات أثرن الجدل في مهرجان الدراما

بعد أنباء انفصالهما.. 19 صورة أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب.. شاهد

بلوجر كويتية تتسبب في حادث مروري أليم| تفاصيل

هل سنعود للأزمة؟.. توقعات سيناريو كورونا في الشتاء

فيديو

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

القضاء على الدولار.. ما مصير الأخضر بعد انضمام مصر لـ بريكس؟

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ