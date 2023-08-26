عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دير شبيجل: تحقيق ألماني يفضح تورط أوكرانيا في تدمير خطوط غاز نورد ستريم

خطوط الغاز .. توضيحية
خطوط الغاز .. توضيحية

نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تحقيقا مطولاً ومفصلاً حول الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر مراقبون أن "عدداً مذهلاً من الأدلة تشير إلى أوكرانيا".

وتم بناء خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.
وذكرت مجلة دير شبيجل أن العملية هدفت إلى إلحاق "ضرر دائم  الدولة ومنشآتها". وبهذا المعنى، فهذا اعتداء على الأمن الداخلي للدولة”.

وقال عضو في البرلمان من حزب عضو في الائتلاف الحكومي الألماني للمجلة: “الجميع يتجنبون مسألة العواقب”.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر : "آمل أن يجد المدعي الفيدرالي [الألماني] أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الجناة".

وأوضحت مجلة دير شبيجل إنه في حين أن ألمانيا "لا تستطيع ببساطة تجاهل مثل هذه الجريمة الخطيرة... فإن تعليق الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا لن يكون خياراً أيضاً". 
وأضافت أنه إذا قدمت الولايات المتحدة المساعدة في الهجوم، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد القضية.

وحسب مصادر دير شبيجل، فإن المحققين متأكدون من أن المخربين كانوا في أوكرانيا قبل الهجوم وبعده.

الائتلاف الحكومي الأمن الداخلي الألماني الإتهام الجارديان أنابيب نورد ستريم بيج خط أنابيب نورد ستريم خطوط الغاز خطوط الأنابيب خطير خطيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

إعلان حرب.. النيجر تعلن حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة

الزمالك يفقد السيطرة| نجم الأبيض ينقلب على الفريق.. والمصري يخطف صفقة مدوية من ميت عقبة

مفاجأة اللوك الجديد| نجم الأهلي زرع شعر .. كيف أصبح شكله ؟

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

موضوعات متعلقة

العطل الفني.. هذا ما كشفته مضيفة طيران بريجوزين

روسيا تجري مناورات قطبية لصد السفن الأجنبية

لماذا تستهدف الطائرات بدون طيار العاصمة الروسية؟

متأكدة أنني سأموت.. هذا ما حدث لأمريكية اخترق ظهرها سيف سمكة مرعبة

ترامب في المقدمة رغم الإدانات.. استطلاع يكشف نسب دعم المرشحين الجمهوريين

اتهامات جديدة بالرشوة لـ بايدن وابنه هانتر من المدعي العام الأوكراني السابق

الرئيس الأوزبكستاني يعين ابنته مساعدة له| تفاصيل

بسبب ملاحقات الجنائية الدولية| بوتين لن يسافر إلى الهند لحضور قمة العشرين

ترشيحاتنا

العالم ابتلي بفتن كقطع الليل المظلم.. علي جمعة يكشف عن مرض العصر

تنسيق الجامعات 2023.. جامعة القاهرة تعلن مصروفات الطلاب الوافدين

تنسيق الجامعات 2023.. زراعة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية

بعد فشل صفقة سوزا.. تعليق ساخر من نبيل الحلفاوي| شاهد

استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات النسيجية.. مطالب عاجلة للغرفة وتحركات لإزالة التعديات

فيديو جديد يكشف المراحل النهائية لتشطيبات محطة قطارات الصعيد قبل الافتتاح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة عند صعود السلم تشير إلى إصابتك بمرض خطير.. فما هي ؟

ده شعرى مش شعرك| بعد تعرضها للهجوم.. إطلالات مثيرة لابنة شريف منير

سعر فستان منة شلبي في مهرجان القاهرة للدراما| لن تتوقع

سريع الانتشار.. أعراض تميز الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

اقتحم المسرح.. رزان جمال تتعرض لموقف صعب بسبب شاب في حفل العسيلى

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ