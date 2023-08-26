دير شبيجل: تحقيق ألماني يفضح تورط أوكرانيا في تدمير خطوط غاز نورد ستريم

نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تحقيقا مطولاً ومفصلاً حول الهجوم على خط أنابيب نورد ستريم، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر مراقبون أن "عدداً مذهلاً من الأدلة تشير إلى أوكرانيا".

وتم بناء خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا.

وذكرت مجلة دير شبيجل أن العملية هدفت إلى إلحاق "ضرر دائم الدولة ومنشآتها". وبهذا المعنى، فهذا اعتداء على الأمن الداخلي للدولة”.

وقال عضو في البرلمان من حزب عضو في الائتلاف الحكومي الألماني للمجلة: “الجميع يتجنبون مسألة العواقب”.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر : "آمل أن يجد المدعي الفيدرالي [الألماني] أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الجناة".

وأوضحت مجلة دير شبيجل إنه في حين أن ألمانيا "لا تستطيع ببساطة تجاهل مثل هذه الجريمة الخطيرة... فإن تعليق الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا لن يكون خياراً أيضاً".

وأضافت أنه إذا قدمت الولايات المتحدة المساعدة في الهجوم، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد القضية.

وحسب مصادر دير شبيجل، فإن المحققين متأكدون من أن المخربين كانوا في أوكرانيا قبل الهجوم وبعده.