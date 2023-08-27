"هوجة" اعتذارات| الأندية تحرج اتحاد الكرة.. وأزمة بسبب فاتورة مدربي المنتخبات

تحاصر الأزمات اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الموسم خلال الفترة الأخيرة حيث رفضت الأندية مقترحا طرحه حازم امام عضو مجلس الادارة حول تغيير شكل الدورى الجديد.

فيما يواجه دورى المحترفين بعد اجراء تعديلات جديدة عليه العديد لمن العقبات بينما سادت هوجة من الاعتذارات في الانضمام للجنة الحكام.

صدى البلد يستعرض أبرز الأزمات التى تواجه اتحاد الكرة في الآونة الاخيرة.

الأندية تحرج اتحاد الكرة بالدوري الجديد

رفضت غالبية الدوري الممتاز مقترح حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة اقامة بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم من دور واحد.

كان حازم إمام عضو اتحاد الكرة اقترح خلال جلسة مع عامر حسين رئيس ادارة المسابقات إقامة الدوري الموسم المقبل من دور واحد ثم يصعد أصحاب أول 8 مراكز لدورة تحديد البطل ما يوفر 9 جولات.

وتمسكت أندية الدوري الممتاز بخوض منافسات الموسم الجديد بشكلها الطبيعي وعدم الركون الي دواعي ازدحام الجدول الموسم المقبل.



موعد الاعلان عن تشكيل لجنة الحكام

يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عن التشكيل الجديد يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر ان يجري فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة تغييرات موسعة داخل أعضاء اللجنة الرئيسية.

ورحل الاربعاء الماضي توفيق السيد عن لجنة الحكام الرئيسية.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل لجنة الحكام فإن جهاد جريشة وتامر دُري سيكونا ضمن فريق العمل مع البرتغالي فيتور بيريرا فى لجنة الحكام .

وسادت هوجة من الاعتذارات جاء ابرزها تقدم شريف صلاح الحكم السابق باعتذار عن الانضمام لفريق العمل في لجنة الحكام نظرا لمروره بظروف خاصة.

اتحاد الكرة فى ورطة لهذا السبب !!

نشبت ازمة حقيقية داخل اتحاد الكرة بسبب ارتفاع فاتورة اقامة الثنائي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول والبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي.

وتلقى اتحاد الكرة اخطارا من ادارة فندق الإقامة لمدربي منتخب مصر الوطني بتخطي تكاليف اقامة الثنائي حاجز ال 2 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة.

ويسعي اتحاد الكرة الي ترشيد النفقات فى ظل الازمة المالية التى تضرب جدران الجبلاية في الجزيرة.

ويبحث اتحاد الكرة عن حلول لأزمة ارتفاع تكاليف اقامة الثنائي فيتوريا وميكالي بأحد فنادق القاهرة .



عقبات أمام دوري المحترفين



يواجه دوري المحترفين في القسم الثاني صعوبات كبيرة في تطبيقه بدءا من الموسم القادم بعد تأكيدات خرجت من جانب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتطبيقه رغم اعتراضات الأندية المشاركة.

أولى العقبات تتمثل في عدم القدرة على بث عدة مباريات في يوم واحد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين في القسم الثاني.

يأتي ذلك نظرا لوجود سيارتين فقط للنقل التليفزيوني تابعين الي ماسبيرو ما يعني عدم القدرة على بث مباريات البطولة كاملة.

ثاني الصعوبات تتمثل فى عدم وجود رعاة يتم استقطابهم للبطولة نظرا لضعف المنافسة وعدم وجود اقبال جماهيري على دوري الدرجة الثانية.

ثالث العقبات تتمثل فى خشية الاندية المشاركة في دوري المحترفين من اكيد خزينتها المزيد من الاعباء المالية جراء الانتقالات واقامة المعسكرات التدريبية لفرقها على مدار المسابقة المحلية