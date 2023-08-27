مناوشات بين روسيا وأوكرانيا حول منصات الغاز والنفط

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أنه مع استمرار التوترات المكثفة في البحر الأسود، وقعت مناوشات بين القوات البحرية والجوية الروسية الأوكرانية حول منصات الغاز والنفط ذات الأهمية الاستراتيجية بين شبه جزيرة القرم وأوديسا.

وحسب ما ذكرته الدفاع البريطانية في تقرير استخباراتي جديد، أن طائرة مقاتلة روسية أطلقت الأسبوع الماضي، النار على زورق صغير عسكري أوكراني كان يعمل بالقرب من منصة شمال غرب البحر.

وأضافت أنه يتم تشغيل المنصات من قبل شركة تشيرنومورنفتيجاز التي تسيطر على السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم أثناء ضمها عام 2014.

ولفتت إلى أنه منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، ضربت أوكرانيا العديد من المنصات التي تسيطر عليها روسيا. كما قامت كل من روسيا وأوكرانيا بالسيطرة عليهم بشكل دوري بالقوات.

وتتمتع المنصات بموارد هيدروكربونية قيمة. ومع ذلك، مثل جزيرة الثعبان، يمكن استخدامها أيضًا كقواعد نشر أمامية، ومواقع هبوط طائرات الهليكوبتر، ووضع أنظمة صواريخ بعيدة المدى.