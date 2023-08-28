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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد رصف وتطوير الطرق والشوارع بكرداسة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تطوير ورصف الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
حيث عاين نائب محافظ الجيزة، طريق بني مجدول بداية من مركز الشباب حتي طريق المنصورية.  
وشدد الشهابي، على رفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل مدينة كرداسة.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط المياه المتعارض مع تطوير طريق ناهيا مشددا بسرعة الأنتهاء من تنفيذ أعمال تحويل خط المياه وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع تطوير الطريق كمحور مروري جديد.
ثم أستكمل نائب المحافظ جولته الميدانية، بتفقد أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية بطريق المنصورية.
ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة .
رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والمهندس يسري كامل رياض، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياة الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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