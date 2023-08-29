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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 7.0 يضرب بحر بالي بإندونيسيا

زلزال
زلزال

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة بحر بالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء.

وقالت EMSC إن مركز الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات (126 ميلا) شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا (320.63 ميلا) تحت سطح الأرض.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 7.1 درجة.

وقال نظام التحذير من تسونامي الأمريكي إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال الذي ضرب أعماق قاع البحر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا على الرغم من أن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت مقاطع فيديو للشعور بالهزات.

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