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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يشارك صورة جديدة عبر فيسبوك ..شاهد

العوضي
العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وظهر العوضي في الصورة من داخل سيارته، وعلق:التيشيرتايه صفرا 
بس وعهد الله القلب ابيض ❤️".

أنقذ الفنان أحمد العوضي 4 أشخاص من الغرق دخل إحدى قرى الساحل الشمالي  بعد تعرضهم لسحب البحر، ومن خلال تقرير عرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز التفاصيل.
 

العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق
 

كشفت صحف محلية عن مصادر في القري السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر وكان العوضي يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم.

وتحرك العوضي سريعًا وبدأ في مساعدتهم وأنقذ أحد الشبان وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ، حيث لاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ، وعبرت أسر الشباب عن شكرهم للفنان المصري.

العوضي

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